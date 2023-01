Il weekend è dietro l’angolo e Amazon ha pensato di renderlo ancora più piacevole scontando lo spettacolare Marshall Stanmore II del 38%. L’altoparlante Bluetooth non ha punti deboli, ed è esteticamente S-T-R-E-P-I-T-O-S-O. Oggi lo acquisti a soli 229,99 euro anziché 369 euro, con spedizione gratuita ovviamente se ti abboni a Prime.

Marshall lo descrive come il suo diffusore Bluetooth più versatile, la scelta perfetta per qualsiasi stanza, che sia grande o piccola non importa. Questo perché il Bluetooth 5.0 e la tecnologia aptX offrono un suono lossless in un raggio di quasi 10 metri.

Costruito con componenti avanzati, produce un audio pulito e preciso anche a volumi elevati.

Lo Stanmore II, come detto poco sopra, racchiude in un unico dispositivo il caratteristico design degli amplificatori Marshall e la tecnologia moderna per ascoltare musica nel miglior modo possibile. E poi l’audio è personalizzabile direttamente dallo smartphone, utilizzando l’apposita applicazione scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store.

Non vuoi utilizzare lo smartphone? Sulla parte superiore dell’altoparlante trovi i comandi analogici per gestire il volume, i bassi e il treble. E poi ci sono la porta AUX e i pulsanti play/pausa, sicuramente molto utili.

📢 Lo sconto del 38% è uno dei più alti mai visti per questo prodotto. Lo Stanmore II di Marshall è molto, ma molto gettonato, e oggi potrebbe attirare più attenzioni del previsto, se quindi sei interessato/a, il mio consiglio è di fare in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.