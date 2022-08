Marshall Stanmore II, altoparlante Bluetooth di qualità in offerta speciale su Amazon

Goditi un’esperienza audio Bluetooth wireless immersiva grazie al sistema di altoparlanti Bluetooth di Marshall: stiamo parlando della versione Stanmore II. Il dispositivo emette fino a 80 W di potenza totale utilizzando il suo woofer da 5,25″ e due tweeter da 0,75″. Acquista questo altoparlante in offerta su Amazon a soli 294,00€ invece di 369,00€.

Grazie al Bluetooth 5.0 e la tecnologia aptX ti consente di accoppiare e riprodurre musica in streaming in modalità wireless dai tuoi dispositivi compatibili, come smartphone o tablet. Lo Stanmore II dispone anche di un ingresso RCA da 1/8″ e stereo per dispositivi cablati. Il Bluetooth 5.0 e la tecnologia aptX sono progettati per fornire un suono wireless senza perdite a distanze fino a 30′.

Puoi anche equalizzare il suono utilizzando l’app Marshall Bluetooth o le manopole montate in alto sull’altoparlante, una scelta molto apprezzata dalla maggior parte degli utenti. L’altoparlante Stanmore II è progettato per emettere un audio pulito e preciso grazie agli amplificatori di classe D dedicati a ciascun driver. E grazie alle funzionalità multi-host potrai connetterti e passare facilmente tra due dispositivi Bluetooth semplicemente cambiando la sorgente.

I controlli del pannello superiore includono le manopole di controllo dei bassi, degli alti e del volume, un interruttore di accensione, un pulsante di riproduzione/pausa e un pulsante per il cambio della sorgente. L’altoparlante Bluetooth è compatibile sia con i dispositivi Apple che con quelli Android. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquista questo altoparlante su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.