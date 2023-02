Qualità pazzesca e stile iconico. Così si potrebbero descrivere brevemente le Marshall Major IV, cuffie Bluetooth di assoluto spessore e attualmente acquistabili su Amazon a 124 euro, ovvero il 17% in meno rispetto al prezzo di listino. E sono in disponibilità immediata e con consegna gratuita senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati a Prime.

Cuffie Bluetooth Major IV: stile iconico e straordinaria qualità, in pieno stile Marshall

Le iconiche cuffie firmate Marshall con oltre 80 ore di riproduzione wireless, ricarica wireless e un nuovo design ergonomico potenziato. E non ti abbandoneranno nel momento del bisogno, grazie alla loro autonomia di ben tre giorni.

Oltre 55 anni di esperienza sono racchiusi nelle Major IV per ottenere un suono esplosivo. I driver dinamici personalizzati producono bassi ruggenti, medi uniformi e alti folgoranti per un suono ricco e impareggiabile da cui non vorrai più separarti.

Quando sei immerso nella tua musica, con le Major IV la decima ora di riproduzione è confortevole quanto la prima. I cuscinetti, più morbidi al tatto e adattabili al meglio alla forma delle tue orecchie, sono una garanzia di comfort e vestibilità anche sul lungo periodo.

Il nuovo sistema di ricarica wireless è semplicissimo e ti evita la spasmodica ricerca del cavo giusto al momento giusto. Queste cuffie wireless rappresentano un’ottima sintesi tra funzionalità ed elementi classici Marshall, quali la manopola di controllo multidirezionale per la musica e il telefono, il vinile nero testurizzato e la scritta Marshall, per un risultato tanto iconico quanto innovativo.

