Non capita spesso che un prodotto di altissima qualità come gli altoparlanti Marshall vengano scontati, ma oggi è uno di quei rari giorni. Lo speaker Bluetooth Marshall Emberton con resistenza all’acqua IPX7 e Suono a 360° è in offerta su Amazon.

Con Marshall, è tutta un’altra musica

Non è la solita cassa Bluetooth. Prima di tutto, il marchio parla da sé. Marshall è sinonimo ed eccellenza, e dunque non perderemo neppure un secondo a parlare della qualità indiscussa del prodotto.

Tuttavia, lo speaker Emberton ha una marcia in più. A fronte di misure compatte ed estrema leggerezza (solo 700 grammi), è datato della tecnologia True Stereophonic che, modificando la forma d’onda del suono, diffonde l’audio a 360°, creando un suono davvero unico e avvolgente.

Inoltre, è certificato IPX7, dunque potrai portarla in spiaggia o in piscina con te, senza il minimo timore che possa rovinarsi con l’acqua. E per quanto riguarda l’autonomia, offre ben 20 ore di riproduzione continua su singola ricarica.

