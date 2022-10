Marshall Acton II: Super altoparlante Bluetooth in OFFERTA

Non tutti lo sanno ma Marshall, lo storico produttore degli omologhi amplificatori per chitarra elettrica, ha anche una linea di eccellenti altoparlanti Bluetooth. Se la cosa ti stuzzica, allora ti interesserà sapere che il bellissimo Marshall Acton II è disponibile in offerta a 210€ incluse spedizioni.

Considera che il prezzo di listino è di 269€ e che la promo riguarda solo la versione nera, dunque se sei interessato/a ti consigliamo di completare subito l’acquisto perché le scorte di questo prodotto durano sempre molto poco.

Marshall Acton II

È il modello dal design più compatto della recente gamma a marchio Marshall, ma ciò non significa che a risentirne è la qualità. L’altoparlante supporta il Bluetooth 5.0 e offre un suono wireless superiore in un raggio di quasi 10 metri.

Il look dell’altoparlante è davvero bellissimo e ricorda in ogni suo elemento l’aspetto degli amplificatori per chitarra elettrica. Lo puoi posizionare dovunque in casa e tutti resteranno colpiti dalla qualità del suo suono potente, tu per primo/a.

Il Marshall Acton II unisce al caratteristico design degli amplificatori una tecnologia moderna, da ottimizzare in base alle tue preferenze tramite l’apposita applicazione per smartphone. E poi, ovviamente, hai a disposizione una serie di controlli analogici (sul pannello superiore del diffusore).

E se vuoi ritagliarti una esperienza d’ascolto “privata”, puoi utilizzare anche le cuffie. L’Acton II è munito infatti di una porta jack da 3,5 mm.