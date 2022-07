Quando si parla del brand Marshall, il pensiero va subito agli amplificatori per chitarra elettrica. Ormai da diversi anni però, il marchio inglese è sinonimo di assoluta affidabilità anche in altri settori del mercato dei dispositivi audio, come quello delle cuffie over-ear e quello degli altoparlanti Bluetooth.

A tal proposito, ti segnalo che il Marshall Acton II – lo speaker dal design STUPENDO – è disponibile in offerta a 199,21 euro. Considera che il prezzo di listino è di 269 euro, quindi se sei interessato/a ti consiglio di completare quanto prima l’acquisto.

Marshall Acton II

È il modello dal design più compatto della recente gamma a marchio Marshall, ma ciò non significa che a risentirne è la qualità. L’altoparlante supporta il Bluetooth 5.0 e offre un suono wireless superiore in un raggio di quasi 10 metri.

Il look dell’altoparlante è davvero favoloso ricordando in ogni suo elemento l’aspetto degli amplificatori per chitarra elettrica. Lo puoi posizionare dovunque in casa e tutti resteranno colpiti dalla qualità del suo suono potente, tu per primo/a.

Il Marshall Acton II unisce al caratteristico design degli amplificatori una tecnologia moderna, da ottimizzare in base alle tue preferenze tramite l’apposita applicazione per smartphone. E poi, ovviamente, hai a disposizione una serie di controlli analogici (sul pannello superiore del diffusore).

E se vuoi ritagliarti una esperienza d’ascolto “privata”, puoi utilizzare anche le cuffie. L’Acton II è munito infatti di una porta jack da 3,5 mm.