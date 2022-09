Marshall è uno dei brand più noti del mercato musicale (principalmente amplificatori per chitarra elettrica) e diversi anni fa si è lanciato anche nella categoria degli accessori tech, ovviamente anche questi legati al mondo delle sette note. Perché te ne parlo? Beh, oggi è in offerta il suo altoparlante Bluetooth Acton II: il look è stupendo (richiama quello degli amplificatori) e garantisce quella qualità dell’audio che ti aspetteresti da un prodotto del marchio londinese.

Il prezzo di listino del dispositivo è 269 euro ma in queste ore, approfittando dello sconto, paghi questo splendido altoparlante Bluetooth (nella elegantissima finitura Marrone) solo 199,21 euro.

Prima di passare alle specifiche tecniche, parliamo del design. Noterai infatti classici dettagli Marshall, come il rivestimento in vinile ruvido, la griglia sale e pepe e il caratteristico logo, completano la resistente struttura in legno di Acton II. Sul lato anteriore del diffusore si trova poi una piastra in ottone con inciso “1962”, l’anno di fondazione dell’azienda: un discreto richiamo alla storia del marchio e a oltre 50 anni di massimo volume.