Mantieni la tua casa al sicuro anche in vacanza: telecamera per esterno IN SCONTO

Nel momento in cui si parte per le vacanze c’è sempre un po’ di preoccupazione per la propria casa che rimane, un po’, “abbandonata a sé stessa” ed è in questi casi che entra in gioco la telecamera per esterno di Tapo scontata dell’8% e venduta a 36,99€.

Telecamera Tapo per esterno ad un prezzo scontatissimo

La nuova telecamera per esterno è la soluzione ideale per garantire la sicurezza della tua casa. Con una risoluzione 1080p Full HD Live View, questa telecamera offre immagini chiare e nitide, permettendoti di vedere ogni dettaglio con precisione.

Una delle caratteristiche principali è il rilevamento delle persone e il monitoraggio del movimento. Grazie all’intelligenza artificiale avanzata, la telecamera può identificare una persona e monitorarne i movimenti con una rotazione ad alta velocità, avvisandoti immediatamente se necessario.

La copertura visiva a 360° è un altro punto di forza. La telecamera offre una gamma orizzontale di 360° e una verticale di 130°, assicurando che ogni angolo sia coperto senza punti ciechi. Anche di notte, la sicurezza è garantita grazie alla visione notturna fino a 98 piedi, che offre una visione chiara anche nel buio totale.

La telecamera è progettata per resistere a tutte le condizioni atmosferiche. Con una classificazione IP65 Weatherproof, offre eccellenti prestazioni impermeabili e antipolvere, rendendola perfetta per qualsiasi scenario esterno. L’installazione è semplice e flessibile. Infine, la telecamera offre scelte flessibili di archiviazione. Puoi salvare i video registrati su una scheda microSD con una capacità fino a 512 GB, oppure utilizzare il servizio di archiviazione cloud Tapo Care.

Su Amazon, oggi, la telecamera per esterno Tapo viene messa in sconto dell’8% e viene venduta a 36,99€. Metti in sicurezza la tua casa anche in vacanza!

