Mantieni i tuoi dispositivi sempre carichi con il powerbank sottile e leggero al 33% DI SCONTO

Avere a disposizione un powerbank, soprattutto per chi vive una vita molto frenetica, è molto utile per mantenere i propri dispositivi sempre al massimo e oggi, su Amazon, la leggerissima e sottilissima powerbank da 22.5W è scontata del 33% per un costo finale di 19,99€.

Sottile, leggera e potente: powerbank al 33% di sconto

Il Powerbank ultrasottile offre un’eccellente soluzione per chi cerca una fonte affidabile di energia portatile. Con uno spessore di soli 1,6 cm, è estremamente compatto e leggero, rendendolo il power bank da 13800mAh più leggero e sottile sul mercato. La capacità della batteria è sufficiente per soddisfare le esigenze quotidiane di ricarica e la sua portabilità lo rende facile da trasportare ovunque. Dotato di un’interfaccia USB-C/Type-C con 20W PD, questo power bank offre un’efficace ricarica sia in ingresso che in uscita. La tecnologia di ricarica rapida 4.5A combina il protocollo 20W PD e 22.5W QC, consentendo una ricarica incredibilmente veloce. Può caricare un nuovo iPhone dallo 0 al 70% in soli 40 minuti. Inoltre, è in grado di caricare 3 dispositivi contemporaneamente. Il display LCD bianco fornisce un’indicazione precisa del livello attuale della batteria, consentendo di monitorare facilmente lo stato di carica senza incertezze. Certificato dai test dell’UE e conforme agli standard di sicurezza internazionali per il trasporto aereo, questo power bank può essere tranquillamente trasportato in aereo durante viaggi di lavoro o svago. Dotato di un sistema di protezione intelligente a dieci livelli, il power bank offre una ricarica sicura e intelligente, eliminando il rischio di surriscaldamento, danni alla batteria e sovraccarico.

