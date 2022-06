Manfrotto PIXI Treppiede da Tavolo, scontatissimo a 19€

Il Treppiede da Tavolo Manfrotto PIXI è al minimo storico. Costa solo 19€ e spicci invece di 26,99€, ed è l’ideale per fotocamere CSC e DSLR perché fornisce anche una comoda impugnatura per video. Perfetto per videoconferenze, vlogger, gamer, in più è completamente Made in Italy.

Feature & Caratteristiche

Per sostenere la community dei creativi nell’esplorazione della loro immaginazione con gli stessi standard di qualità, innovazione e design che sono solitamente riservati alla fotografia professionale, Manfrotto interpreta l’evoluzione del mercato utilizzando una cultura produttiva tipicamente Made in Italy, caratterizzata da qualità, design e attenzione per i dettagli con costante ricerca e innovazione tecnologica.

Treppiedi mini per fotocamere CSC

Impugnatura confortevole per catturare grandi video

Meccanismo di bloccaggio a pressione per un facile set-up

Leggero, facile da usare e comodo da trasportare

Rotazione panoramica a 360°, Attacco superiore: vite da 1/4″

Materiale del prodotto: alluminio a tecnopolimero

Il pulsante rosso consente di posizionare e fissare la testa a sfera con un unico movimento rapido e intuitivo. Premendo il pulsante la sfera è libera di muoversi. Rilasciando il pulsante, la sfera viene automaticamente bloccata nella posizione desiderata.

Grazie alla filettatura universale da ¼” e all’eccellente stabilità, puoi utilizzare PIXI con numerosi dispositivi digitali diversi, con peso fino a 1 kg.