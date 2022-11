Secondo una regola non scritta, “più ne sono, meglio è“. E chi siamo noi per remare contro? Sto parlando dei cavi Lightning per ricaricare gli iPhone e/o altri device Apple, come gli AirPods e diversi iPad di precedenti generazioni. A tal proposito, se vuoi fare un po’ di scorta, ti segnalo un’offerta particolarmente interessante attive in queste ore su Amazon: puoi acquistare 3 cavi Lightning da USB-A a Lightning a soli 10,99 euro, tutti ovviamente certificati MFi e dunque in grado di dialogare alla perfezione con i dispositivi del gigante di Cupertino.

Ogni cavo è lungo due metri ed è esteticamente caratterizzato da un rivestimento in nylon che aumenta il grip e soprattutto la resistenza dell’accessorio. All’interno della confezione trovi tre cavi in arancione, verde e azzurro rispettivamente.

Look a parte, è il prezzo a fare la differenza: siamo di fronte ad un vero affare. Considera che quello originale Apple – lungo solo 1 metro, poi – costa la bellezza di 25 euro. Ma siamo impazziti qui?! Ricorda però che per utilizzare questi cavi Lightning MFi hai bisogno di un caricabatterie con porta USB-A, quella tradizionale per intenderci. Te ne segnalo uno da 33W con ben quattro porte e in offerta su Amazon con sconto e coupon.

I tre cavi sono compatibili con tutti gli iPhone a partire da iPhone 5, e con iPad 9.7 (anche modello del 2018), iPad 10.2 (2019), iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini 2/3/4/5, iPad di 6a, 7a, 8a e 9a generazione e i più recenti modelli di iPod Touch (per chi ne avesse ancora uno).

