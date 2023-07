Mai più ZANZARE IN CASA con la Zanzariera magnetica in MEGA OFFERTA

Non permettere alle fastidiose zanzare di rovinare le tue serate estive! D’ora in poo potrai combatterle con la Zanzariera Magnetica per Porte Finestre HOWIN disponibile su Amazon a soli 17,83€ con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita e per riceverla già domani direttamente a casa basterà attivare un abbonamento Amazon Prime. Un’offerta così conveniente è davvero imperdibile, corri a fare il tuo ordine!

Goditi le tue serate estive con la Zanzariera Magnetica per Porte Finestre HOWIN

Con la Zanzariera Magnetica per Porte Finestre HOWIN potrai goderti l’aria fresca senza doverti preoccupare degli insetti indesiderati.

Ecco le specifiche tecniche più importanti di questo articolo che ti svolterà la vita:

Design magnetico e facile installazione : La zanzariera HOWIN è dotata di magneti potenti lungo i bordi, che consentono una chiusura automatica e senza interruzioni. Basta attaccarla alla tua porta o finestra con le strisce adesive in dotazione, senza bisogno di attrezzi o forature.

: La zanzariera HOWIN è dotata di magneti potenti lungo i bordi, che consentono una chiusura automatica e senza interruzioni. Basta attaccarla alla tua porta o finestra con le strisce adesive in dotazione, senza bisogno di attrezzi o forature. Misura universale : La zanzariera HOWIN ha una dimensione standard di 100 x 220 cm, che si adatta alla maggior parte delle porte e finestre. È facilmente ritagliabile per adattarsi alle dimensioni specifiche della tua apertura.

: La zanzariera HOWIN ha una dimensione standard di 100 x 220 cm, che si adatta alla maggior parte delle porte e finestre. È facilmente ritagliabile per adattarsi alle dimensioni specifiche della tua apertura. Protezione contro insetti e zanzare : La rete fine della zanzariera HOWIN impedisce alle zanzare, alle mosche e ad altri insetti indesiderati di entrare nella tua casa. goditi l’aria fresca senza dover utilizzare spray o insetticidi nocivi.

: La rete fine della zanzariera HOWIN impedisce alle zanzare, alle mosche e ad altri insetti indesiderati di entrare nella tua casa. goditi l’aria fresca senza dover utilizzare spray o insetticidi nocivi. Chiusura automatica : Grazie ai magneti lungo i bordi, la zanzariera HOWIN si chiude automaticamente dopo il passaggio, evitando l’ingresso di insetti. Potrai entrare e uscire liberamente senza dover aprire o chiudere manualmente la zanzariera.

: Grazie ai magneti lungo i bordi, la zanzariera HOWIN si chiude automaticamente dopo il passaggio, evitando l’ingresso di insetti. Potrai entrare e uscire liberamente senza dover aprire o chiudere manualmente la zanzariera. Traspirante e trasparente : La zanzariera HOWIN è realizzata in materiale traspirante e trasparente, che consente il passaggio dell’aria fresca e offre una visibilità chiara all’esterno. goditi la brezza estiva senza compromettere la vista.

Non perdere l’opportunità di acquistare la Zanzariera Magnetica per Porte Finestre HOWIN a soli 17,83€ con uno sconto del 15%. Finalmente potrai proteggere la tua casa dagli insetti indesiderati ad un prezzo super conveniente!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.