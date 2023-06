Mai più VALIGIE SMARRITE con gli Apple AirTag: confezione da 4 pezzi in MEGA SCONTO

Ti perseguita l’incubo di perdere le valigie durante le vacanze estive? D’ora in poi potrai viaggiare nella massima tranquillità con gli Apple AirTag. Attualmente sono disponibili su Amazon in una confezione da 4 a soli 99,99€ grazie a uno sconto del 22%.

Questi dispositivi ti offrono la possibilità di localizzare facilmente le tue valigie e borse, evitando lo stress della loro possibile smarrimento. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple AirTag: come funzionano i localizzatori top di gamma

Gli Apple AirTag sono dispositivi compatti e intelligenti progettati per aiutarti a trovare facilmente le tue valigie e borse smarrite. Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, potrai collegare gli AirTag al tuo iPhone o iPad e utilizzare l’app “Trova” per localizzare immediatamente l’oggetto a cui sono attaccati. Basta premere un pulsante e il tuo dispositivo emetterà un suono che ti guiderà nella sua ricerca.

La configurazione degli Apple AirTag è semplice e intuitiva. Basta avvicinare l’AirTag al tuo dispositivo Apple e, in pochi semplici passaggi, sarai pronto a utilizzare questa potente tecnologia di tracciamento. Inoltre, gli AirTag sono resistenti all’acqua e offrono una durata della batteria di lunga durata, garantendo che saranno pronti per il tuo prossimo viaggio.

Grazie alla funzione “Trova la mia rete” di Apple, gli Apple AirTag sfruttano una vasta rete di dispositivi Apple in tutto il mondo per aiutarti a localizzare i tuoi oggetti smarriti. Quando un AirTag si avvicina a un dispositivo Apple di un altro utente, la sua posizione viene aggiornata in modo anonimo sulla mappa. Questo significa che anche se ti allontani dalla tua valigia o borsa, potrai sempre tenerla d’occhio attraverso la rete di dispositivi Apple.

La compatibilità degli Apple AirTag con l’ecosistema Apple offre una serie di vantaggi aggiuntivi. Potrai utilizzare l’app “Trova” per visualizzare la posizione dei tuoi AirTag su una mappa, impostare avvisi personalizzati e persino attivare la modalità “Perso” per ricevere notifiche quando i tuoi oggetti vengono trovati da altri utenti. Inoltre, grazie all’integrazione con Siri, potrai semplicemente chiedere al tuo assistente virtuale di trovare i tuoi oggetti smarriti.

Insomma, gli Apple AirTag sono il compagno ideale per i tuoi viaggi. Attualmente sono disponibili su Amazon in una confezione da 4 a soli 99,99€ grazie a uno sconto del 22%. Gli articoli stanno per terminare quindi fai in fretta!

