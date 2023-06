Mai più senza carica al tuo iPhone: bastano 15 EURO per il powerbank SUPER POTENTE

Se sei sempre in movimento e hai bisogno di tenere i tuoi dispositivi carichi, non perdere l’offerta su Amazon per il Powerbank portatile da 10000mAh. Oggi è disponibile su Amazon con un mega sconto del 15%, quindi a soli 15,71€!

La spedizione è gratuita ed, in più, procedendo oggi stesso con l’ordine potrai sfruttare un ulteriore coupon di sconto pari a 5 euro. L’accessorio è perfetto per avere sempre una carica extra a portata di mano, non fartelo scappare!

Mai più senza energia con il Powerbank portatile da 10000mAh

Il Powerbank portatile 10000mAh è perfetto per non avere mai problemi di carica soprattutto quando si è fuori casa o in viaggio.

Con una capacità di 10000mAh, questo caricabatterie portatile può caricare completamente un iPhone 8 fino a quattro volte, o un Samsung Galaxy S9 fino a tre volte. Inoltre, ha una porta USB-C e una porta USB-A, il che significa che può essere utilizzato per caricare una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, fotocamere e molto altro ancora.

Il Powerbank portatile 10000mAh è anche dotato di tecnologia di ricarica rapida, che consente di caricare rapidamente i dispositivi compatibili. In più ha un design leggero e compatto, il che lo rende facile da trasportare ovunque tu vada.

Il dispositivo è dotato di un involucro in alluminio di alta qualità, che lo rende resistente agli urti e alle cadute. Inoltre, ha anche una funzione di protezione da sovraccarico, sovratensione e cortocircuito, il che significa che i tuoi dispositivi saranno sempre protetti durante la ricarica.

Ricordiamo che questo gioiellino è perfetto per chiunque sia sempre in movimento. Con un peso di soli 180 grammi, puoi portarlo ovunque tu vada, dal lavoro alla palestra, dal campeggio all’escursione, senza doverti preoccupare di rimanere senza carica.

Ad oggi il Powerbank portatile da 10000mAh è disponibile su Amazon con un mega sconto del 15%, quindi a soli 15,71€. Si tratta di un accessorio che ti svolterà la vita, non fartelo scappare!

