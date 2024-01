Mai più iPhone SCARICO con il Power Bank wireless a SOLI 19 EURO su Amazon

Assicurati di avere sempre il tuo iPhone carico quando sei fuori casa per una giornata intera con il Power Bank wireless VRURC! Oggi è disponibile su Amazon al prezzo stracciato di 19 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 40%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un caricatore portatile ad un prezzo così conveniente non si era mai visto, corri a fare il tuo ordine il prima possibile!

Power Bank wireless VRURC: energia massima sempre a portata di mano

Il Power Bank wireless VRURC è l’accessorio indispendabile da avere sempre a portata di mano per assicurarsi la giusta carica al proprio iPhone in qualsiasi momento.

Realizzato con un’esclusiva tecnologia di aspirazione magnetica, questo caricatore magsafe supporta la ricarica rapida wireless da 5W/7,5W/10W/15W. Basterà applicarlo sul retro del dispositivo e il gioco è fatto!

La capacità della batteria esterna è da 10000mAh, quindi è in grado di ricaricare il tuo iPhone più e più volte senza preoccupazioni. Nonostante la sua enorme potenza, il dispositivo è compatto e ultra slim: pesa soltanto 192g e, grazie ad un cordino incorporato, è ancora più comodo da trasportare in tasca o in borsa.

Il Power Bank è dotato di una porta di uscita USB C che supporta la ricarica rapida PD da 22,5 W e di una porta USB che supporta la ricarica QC da 22.5W. È progettato appositamente per funzionare con gli Apple iPhone ed è compatibile anche con custodie certificate magnetiche ufficiali per iPhone serie 12 e 13,14.

Con questo caricatore, la sicurezza è garantita grazie a protezioni multiple studiate per proteggere i dispositivi da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito.

Oggi il Power Bank wireless VRURC è disponibile su Amazon al prezzo minimo di 19 euro. Per sfruttare la promozione, ricorda di applicare il mega coupon di sconto del 40% al momento dell’ordine. Non farti sfuggire un’occasione così conveniente, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

