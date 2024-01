MAI COSì BASSA la Amazon Fire TV Stick con Alexa: SOLO 29€ e la porti a casa!

Non perdere l’occasione di trasformare la tua TV in un centro di intrattenimento smart con l’Amazon Fire TV Stick HD, ora disponibile a un prezzo straordinario di soli 29,99€, grazie a uno sconto del 33%! Questa offerta è un’opportunità imperdibile per chiunque desideri accedere a un mondo di contenuti in streaming, giochi e molto altro, direttamente dal proprio televisore.

Il Fire TV Stick HD è un dispositivo incredibilmente versatile e potente. Dotato di un processore quad-core da 1,7 GHz, assicura prestazioni fluide e rapide, perfette per lo streaming dei tuoi contenuti preferiti. Con 8 GB di memoria interna, hai spazio sufficiente per installare tutte le tue app e giochi preferiti. La connettività è garantita da Wi-Fi dual band a doppia antenna (MIMO), che offre una riproduzione in streaming più rapida e meno interruzioni rispetto a una connessione Wi-Fi tradizionale, e da Bluetooth 5.0, per collegare facilmente altoparlanti, cuffie e altri dispositivi.

Inoltre, il Fire TV Stick HD supporta formati audio avanzati come Dolby Atmos, per un’esperienza sonora immersiva, e formati video come HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264 e VP9, garantendo una qualità dell’immagine eccezionale. La risoluzione supportata in uscita è di 1080p e 720p fino a 60 fps, assicurando una visione chiara e dettagliata dei tuoi film e programmi TV preferiti.

Il telecomando vocale Alexa incluso ti permette di controllare il Fire TV Stick e alcune funzioni del tuo televisore, come l’accensione, lo spegnimento e il volume, con semplici comandi vocali. Inoltre, il dispositivo è progettato con un occhio alla sostenibilità: il 50% della plastica utilizzata è riciclata post-consumo, e l’imballaggio è realizzato con il 97% di materiali a base di fibra di legno provenienti da fonti sostenibili.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta! Acquista ora il tuo Amazon Fire TV Stick HD a soli 29,99€ e inizia a goderti un’esperienza di intrattenimento senza pari, comodamente dal tuo divano. Affrettati, l’offerta è valida fino a esaurimento scorte!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.