Magic Mouse di nuovo in SCONTO a 69,99€

Elegante, semplice da usare e dotato di funzionalità avanzate come il Multi-Touch, il Magic Mouse di Apple è il sistema di puntamento di Cupertino, e solo per oggi torna in promozione a 69,99€. Venduto e spedito da Amazon con consegna rapida e disponibilità immediata, è un’occasione davvero unica per togliersi lo sfizio che aspettavi da tempo.

Magic Mouse è senza fili e ricaricabile. Ha una base di appoggio stabile che scivola alla perfezione sulla scrivania, e sulla superficie Multi-Touch puoi compiere gesti intuitivi come sfogliare le pagine web o scorrere documenti. Feature & Caratteristiche La batteria integrata ricaricabile ti permetterà di usare il tuo Magic Mouse anche per più di un mese prima di doverlo ricaricare di nuovo. Cosa che puoi fare attraverso il cavo intrecciato da USB-C a Lightning incluso nella confezione. La caratteristica più interessante di questo mouse è sicuramente la connessione automatica al Mac, oltreché la superficie Multi-Touch per sfogliare le pagine web o scorrere documenti. Wireless e ricaricabile, il Magic Mouse ha una stabile base di appoggio che non richiede l’uso di tappetini o superfici ad hoc; e siccome ha un sensore ottico molto sofisticato, di solito funziona bene anche su superfici chiare e monocromatiche.

La batteria integrata, come detto, dura almeno un mese prima di doverla ricaricare. I Requisiti di sistema sono: Computer Mac con Bluetooth e OS X 10.11 o successivo, iPad con iPadOS 13.4 o successivo.