Il Magic Mouse di Apple, il mouse più elegante sulla faccia del globo terracqueo, e uno dei pochi (se non l’unico) con superficie Multi-Touch. E oggi è in sconto a 64€ con consegna rapidae disponibilità immediata, il prezzo più basso mai visto per questo dispositivo. Normalmente costerebbe ben 84€.

Magic Mouse è wireless e ricaricabile. Ha una base di appoggio stabile che scivola alla perfezione sulla scrivania, e sulla superficie Multi-Touch puoi compiere gesti intuitivi come sfogliare le pagine web o scorrere documenti. La batteria integrata ricaricabile ti permetterà di usare il tuo Magic Mouse anche per più di un mese prima di doverlo ricaricare. Subito pronto all’uso, il Magic Mouse si abbina automaticamente al Mac ed è fornito con un cavo intrecciato da USB-C a Lightning, con cui puoi collegarlo e ricaricarlo tramite la porta USB-C del computer. È completamente wireless e ricaricabile attraverso la porta Lightning posta sul fondo; e non è l’unica tecnologia che eredita da iPhone: include infatti una superficie Multi-Touch sensibile al tocco con cui puoi compiere gesti a uno o due dita per sfogliare le pagine web e scorrere documenti.

La batteria dura settimane e settimane su singola ricarica, e si configura in modo “automagico” col Mac: basta fare un clic, e la connessione sarà istantanea e perfetta. E abbiamo già detto che è anche stiloso e bellissimo?

Acquista il Magic Mouse a 64€ invece di 85€

Se interessa, è scontata del 20% anche la versione nera, che è davvero una rarità.