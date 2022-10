La Magic Keyboard è la tastiera per Mac per eccellenza, comoda da usare e bella da vedere (cosa che non guasta di certo). L’unico problema di tutte le sue configurazioni è il prezzo di listino, che è leggermente sopra la media. Fortuna che di tanto in tanto Amazon giunge in soccorso con interessanti sconti che permettono di risparmiare un po’ di euro, da mettere magari da parte per altri prodotti made-in-Cupertino.

Oggi su Amazon trovi in offerta la Magic Keyboard Standard (ultimo modello), la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico e, infine, quella con Touch ID nel formato compatto.

Magic Keyboard Standard

È comoda e risponde ad ogni tuo tocco. La batteria è integrata e ti garantisce circa un mese di autonomia, poi potrai ricaricarla utilizzando il cavo da USB-C a Lightning incluso nella confezione.

Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico

Ha un layout più spazioso, completo di controlli per scorrere rapidamente i documenti e i tasti freccia di dimensioni standard per i giochi. Molto comodo il tastierino numerico, l’ideale per lavorare con fogli di calcolo e app legate al settore finanziario.

La chicca è il Touch ID, ovvero il sensore in grado di leggere la tua impronta digitale e che rende molto più sicure un bel po’ di operazioni, come i pagamenti. Nella confezione è incluso il cavo da USB-C a Lightning per la ricarica.

Magic Keyboard con Touch ID – design compatto

Questa è la tastiera perfetta per chi vuole una periferica dalle dimensioni contenute senza tuttavia dover fare a meno della qualità Apple. Anche in questo caso, è presente il Touch ID (così come il cavo da USB-C a Lightning nella confezione).

Immagine di copertina ©9to5mac