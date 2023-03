La Magic Keyboard di Apple con Touch ID è un’evoluzione della tastiera wireless standard di Apple, ma con una caratteristica speciale: il Touch ID. Questo sensore di impronte digitali integrato nella tastiera offre una maggiore sicurezza e una comodità maggiore per l’autenticazione e l’accesso a determinati siti web o applicazioni. E solo per oggi la paghi 132€ anziché 160€, grazie allo sconto Amazon del 17%.

Magic Keyboard con Touch ID: perché sì

La tastiera è realizzata in alluminio anodizzato, che conferisce un design elegante e resistente. È disponibile in due varianti, una con tastierino numerico e una senza. Entrambe le varianti sono alimentate da una batteria ricaricabile integrata e utilizzano una connessione Bluetooth per la connessione al computer.

Il Touch ID è posizionato sulla tastiera, nella parte superiore destra, dove solitamente si trova il tasto Esc. Per autenticarsi, basta posare il dito sul sensore e attendere l’approvazione. Il Touch ID è in grado di riconoscere fino a cinque impronte digitali, il che significa che più utenti possono utilizzare la tastiera e accedere ai propri account in modo semplice e veloce.

Una delle principali funzionalità del Touch ID è l’uso per i pagamenti online. Quando si effettua un acquisto su un sito web, il Touch ID può essere utilizzato per autorizzare il pagamento senza dover inserire manualmente le informazioni di pagamento. In questo modo, i dati sensibili come il numero di carta di credito sono al sicuro, poiché non vengono immessi manualmente e non sono memorizzati dal sito web.

Inoltre, il Touch ID può essere utilizzato per sbloccare il Mac in modo rapido e sicuro, senza la necessità di digitare una password. Questo significa che gli utenti possono accedere al loro computer in modo più veloce e sicuro, senza preoccuparsi di dover ricordare le proprie credenziali di accesso.

Altre funzionalità del Touch ID includono la possibilità di utilizzarlo per accedere a applicazioni protette da password o per autenticarsi su siti web sicuri, come quelli delle banche online. Inoltre, è possibile utilizzarlo per autorizzare l’accesso a determinati file o cartelle, proteggendoli con un’ulteriore livello di sicurezza.

La Magic Keyboard di Apple con Touch ID offre molte funzionalità e vantaggi rispetto alle tastiere standard, con in più la garanzia di acquistare un prodotto di elevata qualità. Il design elegante, la connessione Bluetooth e la batteria ricaricabile integrata la rendono una scelta ideale per chi cerca una tastiera di alta qualità. Ma la vera attrazione è il Touch ID, che offre un livello di sicurezza e comodità senza pari per l’autenticazione e l’accesso a determinati siti web o applicazioni.

Per registrare un dito, eseguire i seguenti passaggi:

Collega la Magic Keyboard con Touch ID al Mac utilizzando un cavo da USB-C o USB-A a Lightning. Apparirà una notifica.

Tocca la notifica per iniziare il processo di associazione.

Quando richiesto, premi il pulsante di accensione sul Mac.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.