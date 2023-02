A sorpresa, oggi trovi su Amazon anche l’ultimo modello della Magic Keyboard di Apple. Quella con Touch ID, per intenderci. Oggi la paghi 130€ anziché 160€, ed è tutto merito dello sconto del 18% proposto sullo store digitale del gigante di Seattle.

Magic Keyboard con Touch ID: perché acquistarla

Apple ha messo in vendita i MacBook con Touch ID integrati da un po’ di tempo ormai, è vero, ma questa è la prima volta che vediamo sul mercato una periferica del gigante californiano munito di sensore biometrico integrato. Il tasto per l’accesso biometrico può essere utilizzato per sbloccare il dispositivo, oltre che per autorizzare acquisti e accedere ad alcune app di terze parti. La nuova tastiera Touch ID è disponibile con un layout compatto, ma esiste anche una tastiera full size con tastierino numerico.

La cattiva notizia per i possessori di vecchi Mac è che la funzionalità Touch ID della nuova tastiera non funzionerà (per “colpa” dei processori Intel). La tastiera funzionerà correttamente (e ci mancherebbe!), ma non sarà possibile fare affidamento sulla sicurezza biometrica. Come spiega il comunicato stampa di Apple, la nuova tastiera richiede il Secure Enclave nel processore M1 per crittografare le informazioni trasmesse tramite tecnologia end-to-end.

Inoltre, c’è un limite al numero di impronte digitali che possono essere memorizzate in Secure Enclave in una sola volta. Il limite è di tre impronte. La registrazione di un’impronta digitale utilizzando la Magic Keyboard con Touch ID equivale alla registrazione di un’impronta digitale su MacBook Air, MacBook Pro, iPhone o iPad con Touch ID.

Per registrare un dito, eseguire i seguenti passaggi:

Collega la Magic Keyboard con Touch ID al Mac utilizzando un cavo da USB-C o USB-A a Lightning. Apparirà una notifica.

Tocca la notifica per iniziare il processo di associazione.

Quando richiesto, premi il pulsante di accensione sul Mac.

