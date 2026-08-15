Aggiorna il tuo MAC, ha un grave difetto di cui non sei a conoscenza

Apple ha pubblicato venerdì 7 agosto 2026 tre aggiornamenti di macOS per chiudere una falla seria in Screen Sharing, la funzione che permette di condividere lo schermo dei Mac. Il problema non è da poco: un aggressore collegato alla stessa rete potrebbe autenticarsi senza credenziali valide e ottenere accesso remoto al computer.

La vulnerabilità, indicata nelle note di sicurezza di Apple, riguarda più versioni del sistema operativo. Il consiglio, quindi, è semplice: aggiornare subito il Mac, anche se la condivisione schermo non si usa quasi mai.

La falla in Screen Sharing: cosa può fare un aggressore in rete

Il problema riguarda Screen Sharing, lo strumento integrato in macOS che consente di vedere e controllare a distanza lo schermo di un Mac. È una funzione usata spesso in ufficio, per l’assistenza tecnica o tra dispositivi collegati alla stessa rete di casa. Nelle note di rilascio Apple parla di un “problema di autenticazione” risolto con una migliore gestione dello stato. In parole più semplici: una persona presente sulla rete potrebbe riuscire ad accedere alla condivisione schermo senza inserire credenziali valide.

La formula usata da Apple è secca, come spesso accade nei bollettini di sicurezza: “Un aggressore sulla rete potrebbe autenticarsi a Screen Sharing senza credenziali valide”. Al momento non risultano indicazioni pubbliche di attacchi già avvenuti su larga scala. Ma il punto resta delicato. Se usata, una falla del genere può aprire la strada a un accesso remoto molto invasivo: vedere lo schermo, muovere finestre, aprire applicazioni, consultare file. Tutto partendo da una posizione “vicina”, come una rete aziendale, universitaria, condivisa o poco protetta.

Le versioni da installare subito: Sonoma 14.8.9, Sequoia 15.7.9 e Tahoe 26.6.1

Gli aggiornamenti rilasciati da Apple sono macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 e macOS Tahoe 26.6.1. Secondo l’azienda, contengono “importanti correzioni di sicurezza” e sono consigliati a tutti gli utenti. Non è quindi un ritocco secondario, né un aggiornamento di facciata: il pacchetto interviene su una vulnerabilità che riguarda una funzione sensibile del sistema.

Il fatto che Apple abbia corretto tre rami diversi di macOS non è un dettaglio. Di solito l’azienda mantiene protette più versioni del sistema operativo, così da coprire anche chi non è ancora passato all’ultima release. Una scelta utile soprattutto negli ambienti di lavoro, dove i Mac vengono aggiornati con maggiore prudenza per evitare problemi con gestionali, programmi creativi o applicazioni interne. In questo caso, però, l’indicazione è netta: se il Mac supporta una delle versioni indicate, la patch va installata senza rimandare.

Perché il rischio riguarda anche chi non usa la condivisione schermo

Molti potrebbero pensare: “Non uso mai la condivisione schermo, quindi non mi riguarda”. È comprensibile, ma è un errore. Una falla in un servizio di sistema può pesare anche se quella funzione viene usata di rado, è stata attivata tempo fa o si trova su un computer gestito da più persone. Succede spesso con i Mac aziendali, con i computer condivisi in studio o con i portatili predisposti per l’assistenza da remoto.

Il rischio, secondo la descrizione di Apple, è legato alla presenza di un aggressore “on the network”, cioè sulla stessa rete. Questo non significa che chiunque su Internet possa entrare automaticamente nel Mac. Significa però che diventano più delicati scenari come Wi-Fi pubblici, reti aziendali molto frequentate, hotspot condivisi o reti domestiche con password deboli. A volte basta poco: un router vecchio, un accesso ospite dimenticato, un collega o un dispositivo già compromesso sulla stessa rete locale. Da lì, una falla di autenticazione può diventare un problema concreto.

Come aggiornare macOS e controllare che la patch sia installata

Per installare la correzione bisogna aprire Impostazioni di Sistema, entrare in Generali e poi in Aggiornamento Software. Il Mac cercherà le nuove versioni disponibili e proporrà l’installazione di macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 o macOS Tahoe 26.6.1, in base al sistema già installato e alla compatibilità del dispositivo. Prima di iniziare, meglio collegare il portatile all’alimentazione e, se possibile, fare un backup con Time Machine.

Dopo il riavvio vale la pena fare un controllo veloce. Dal menu Apple, in alto a sinistra, si può scegliere Informazioni su questo Mac e verificare il numero di versione installato. Se corrisponde a una delle release corrette, la patch è attiva. Chi preferisce non installare subito ogni aggiornamento automatico dovrebbe comunque fare una distinzione tra nuove funzioni e aggiornamenti di sicurezza. Questi ultimi, soprattutto quando riguardano autenticazione e accesso remoto, hanno un’altra urgenza. “Meglio farlo ora che accorgersene dopo”, ha confidato un tecnico IT di un piccolo studio milanese, riassumendo una regola semplice ma efficace.

Le misure extra: sessioni fidate, dati sensibili chiusi e antivirus per Mac

L’aggiornamento è il primo passo, ma non l’unico. Chi usa Screen Sharing dovrebbe avviare sessioni solo con persone o servizi fidati, controllando sempre chi chiede l’accesso e per quale motivo. Prima di condividere lo schermo è buona norma chiudere documenti riservati, email personali, gestionali, cartelle con dati bancari o file di lavoro che non servono. Sembra una precauzione banale. Non lo è, soprattutto quando dall’altra parte c’è un assistente remoto o un tecnico esterno.

A sessione finita, meglio verificare che la condivisione schermo sia disattivata, passando da Impostazioni di Sistema e dalle opzioni di condivisione. Apple integra già strumenti come Gatekeeper, pensati per bloccare o segnalare app non verificate scaricate dal web, ma un controllo in più può fare la differenza nei casi più esposti.

Per alcuni utenti, soprattutto professionisti e aziende, anche un buon antivirus per Mac può aggiungere una protezione contro software sospetti, tentativi di phishing e comportamenti anomali. Nessuna difesa, da sola, basta davvero. Ma una patch installata, una rete protetta e qualche abitudine prudente riducono molto il rischio.