macOS 27 punta su velocità e leggibilità: le due promesse attese dagli utenti Mac

Apple dovrebbe presentare macOS 27 durante la conferenza sviluppatori di lunedì 8 giugno, con un aggiornamento pensato soprattutto per rendere il Mac più stabile, veloce e piacevole da usare ogni giorno.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il nuovo sistema punterà su velocità, stabilità e maggiore leggibilità dell’interfaccia, più che su funzioni di contorno. È una direzione che risponde a due richieste ricorrenti tra gli utenti Mac: un software più solido e un ambiente più comodo, senza appesantire il sistema con novità poco utili.

Il ritorno della filosofia Snow Leopard: meno funzioni, più stabilità

Il nome che torna più spesso è Snow Leopard. Non a caso. La versione di macOS uscita nel 2009 è rimasta nella memoria di molti utenti perché non voleva rivoluzionare tutto, ma far funzionare meglio quello che c’era già. Secondo diversi report di settore, Apple avrebbe scelto per macOS 27 una strada simile: meno novità vistose, più lavoro sotto il cofano, tra codice, bug e coerenza generale del sistema. Una scelta poco spettacolare, certo. Ma attesa.

Negli ultimi anni una parte della comunità Mac ha criticato aggiornamenti giudicati ricchi di dettagli grafici, ma non sempre impeccabili nell’uso quotidiano: finestre meno reattive, piccoli rallentamenti, comportamenti diversi tra app di sistema e programmi di terze parti. Se questa linea sarà confermata sul palco della WWDC, il messaggio sarà abbastanza chiaro: nel prossimo ciclo Apple vuole rimettere al centro l’affidabilità del Mac, più che la quantità di funzioni da mostrare in una presentazione.

Apple silicon al centro: cosa potrebbe cambiare nelle prestazioni quotidiane

Il secondo punto riguarda le prestazioni sui Mac con Apple silicon, quindi i modelli con chip M1, M2, M3 e successivi. Le indiscrezioni parlano di interventi sulla base del sistema, pensati per rendere più fluide operazioni comuni: apertura delle app, passaggio tra finestre, gestione della memoria, risveglio dallo stop. Non sarebbe, almeno stando alle prime ricostruzioni, una singola funzione da mettere in vetrina. Piuttosto una serie di ritocchi sparsi, di quelli che si notano dopo qualche giorno, non al primo avvio.

Per chi usa un Mac molte ore al giorno, tra browser, videoconferenze, documenti e app creative, anche pochi secondi risparmiati o meno blocchi improvvisi possono pesare. Apple, come sempre, non ha commentato le indiscrezioni. I dettagli tecnici si potranno verificare solo con le prime beta per sviluppatori. Ma la direzione sembra già tracciata: macOS 27 potrebbe essere un aggiornamento pensato più per chi lavora otto ore al giorno al Mac che per chi cerca effetti nuovi da provare per cinque minuti.

Liquid Glass rivisto: leggibilità, contrasti e trasparenze sotto esame

L’altra promessa riguarda Liquid Glass, il linguaggio grafico introdotto nella precedente generazione software e accolto in modo non unanime, soprattutto su desktop. Su iPhone e iPad l’effetto fatto di trasparenze, riflessi e superfici leggere sembrava adattarsi meglio a schermi piccoli e gesti rapidi.

Su Mac, invece, diversi utenti avevano segnalato problemi di leggibilità, menu meno chiari e contrasti non sempre riposanti nelle sessioni lunghe. Secondo le fonti citate dai report, Apple avrebbe messo mano a ombre, trasparenze e gerarchie visive per rendere l’interfaccia più leggibile, in particolare nelle barre laterali, nei menu contestuali e nelle finestre sovrapposte. Ritocchi piccoli, ma tutt’altro che secondari. Un designer sentito da un sito specializzato americano ha spiegato che “la trasparenza funziona solo se non costringe l’occhio a ricostruire il testo ogni volta”.

Il punto è tutto qui: un sistema operativo può essere moderno senza diventare faticoso. Se macOS 27 riuscirà a unire un design più pulito a un motore più stabile, Apple avrà risposto a due richieste molto concrete degli utenti Mac di lunga data. La prova, però, arriverà solo dopo l’installazione sui computer reali.