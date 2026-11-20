Apple ha distribuito la seconda beta pubblica di macOS 27.3 Golden Gate, che amplia i controlli sulla privacy e permette di provare le novità di Safari e Siri.

Il rilascio pubblico del 19 novembre 2026 porta sui Mac iscritti al programma di test la build 26C5047e, già pubblicata per gli sviluppatori il 16 novembre. I cambiamenti più recenti riguardano i permessi concessi alle applicazioni e agli strumenti di automazione. Restano disponibili le funzioni comparse nella prima beta, tra cui le schede verticali di Safari e l’anteprima dei file Markdown nel Finder.

Cosa cambia per la privacy del Mac

La seconda beta introduce nuovi controlli per l’accesso completo al disco e per gli strumenti di automazione. Il primo permesso riguarda la possibilità, per un’app, di leggere dati in aree del sistema normalmente protette; le autorizzazioni di automazione riguardano invece il controllo di altre applicazioni. La distinzione conta soprattutto se il Mac esegue script o procedure ripetitive: un programma può aver bisogno di controllare un’altra app per svolgere il proprio compito senza dover accedere a tutti i dati del disco.

Le note tecniche di Apple riportano anche una correzione per l’avvio di sistemi di terze parti. Su alcuni Mac con chip M5 Pro, M5 Max o M5 Ultra, avviando Linux o un altro sistema da un oggetto di avvio personalizzato era disponibile un solo core. È un intervento che riguarda una configurazione specifica e interessa soprattutto chi usa questi Mac per testare altri sistemi operativi.

Un utente alla tastiera del MacBook

Safari, Siri e le anteprime nel Finder

Tra le funzioni introdotte nella prima beta ci sono le schede verticali di Safari, che offrono un modo diverso di tenere in vista le pagine aperte, e la modalità scura adattiva, utile anche sui siti privi di un loro tema scuro. Nel Finder, Visualizzazione rapida mostra i documenti Markdown con la formattazione applicata. Per chi lavora con appunti o documentazione tecnica, questo rende più facile riconoscere titoli, elenchi e altri elementi prima di aprire il file in un editor.

Con Siri AI il ciclo di test estende le azioni che l’assistente può compiere nelle app di Apple. Le novità interessano, tra le altre, Messaggi, Calendario e Promemoria, oltre alla gestione di file e cartelle. La beta amplia anche il supporto linguistico di Siri AI con il cinese tradizionale, il norvegese, il turco e il vietnamita. Le note Apple segnalano ancora una limitazione nella ricerca tramite Siri di alcuni contenuti che le app di terze parti rendono disponibili a Spotlight.

Come scaricare la seconda beta pubblica

Per partecipare serve un Apple Account con cui iscriversi gratuitamente all’Apple Beta Software Program. Sul Mac si apre Impostazioni di Sistema → Generali → Aggiornamento software, quindi si sceglie il canale pubblico alla voce Aggiornamenti beta. Chi aveva già selezionato quel canale può cercare direttamente il nuovo aggiornamento dalla stessa schermata. La build da controllare per questa distribuzione è 26C5047e.

Prima di installare una versione di prova, Apple raccomanda un backup con Time Machine e suggerisce di usare un Mac secondario. Se si decide di interrompere il test, si può tornare alla voce Aggiornamenti beta e scegliere Non attivi. Il Mac smetterà di ricevere le versioni di prova successive e potrà installare la prossima versione stabile quando sarà offerta da Aggiornamento software.