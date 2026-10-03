macOS 27.0.1 delude alcuni utenti: i problemi di Mission Control sarebbero ancora lì

Apple ha pubblicato macOS 27.0.1 con l’obiettivo di correggere alcuni problemi della prima versione di macOS 27 Golden Gate, ma per alcuni utenti l’aggiornamento non avrebbe risolto uno dei malfunzionamenti più fastidiosi comparsi dopo l’installazione del nuovo sistema operativo.

Nel mirino c’è soprattutto Mission Control, insieme alla gestione degli Spaces, delle applicazioni a schermo intero e del passaggio da una finestra all’altra.

Una discussione apparsa sulla Community ufficiale Apple riassume piuttosto bene la situazione.

L’autore racconta di aver installato macOS 27.0.1 praticamente appena disponibile, sperando che l’aggiornamento correggesse i problemi riscontrati con Mission Control.

La delusione è arrivata subito dopo: secondo la sua esperienza, la maggior parte dei malfunzionamenti sarebbe ancora presente e, in alcuni casi, la situazione sarebbe addirittura peggiorata.

macOS 27.0.1 non sembra aver risolto Mission Control

La segnalazione riguarda un MacBook Pro da 16 pollici aggiornato a macOS 27.0.1.

L’utente non entra inizialmente nel dettaglio di ogni singolo comportamento anomalo, ma la discussione si allarga rapidamente ai problemi già segnalati con Mission Control e Spaces dopo il debutto di macOS 27 Golden Gate.

Tra gli elementi citati nella Community emergono soprattutto anomalie nella gestione delle applicazioni a schermo intero, nel passaggio tra le app e nella visualizzazione delle finestre attraverso Mission Control.

Un utente molto attivo della Community Apple sottolinea che sono state effettivamente riportate numerose problematiche di questo tipo con macOS 27, precisando però che non tutte hanno necessariamente la stessa origine.

In alcuni casi potrebbero infatti essere coinvolte estensioni o software di terze parti non ancora pienamente compatibili con il nuovo sistema operativo; in altri, invece, potrebbe trattarsi di veri e propri bug di macOS.

Apple dice solo che l’aggiornamento contiene “correzioni di errori”

Le note ufficiali rendono la questione ancora più interessante.

Nella pagina dedicata agli aggiornamenti di macOS 27 Golden Gate, Apple descrive macOS 27.0.1 in maniera estremamente sintetica:

l’aggiornamento contiene correzioni di errori per il Mac.

Non vengono specificati nel dettaglio i bug corretti nella versione destinata agli utenti comuni.

Questo significa che Apple non cita espressamente Mission Control, Spaces o i problemi relativi alla gestione delle finestre tra le correzioni dell’aggiornamento.

Nella documentazione dedicata agli ambienti enterprise compare invece una correzione specifica relativa a Platform SSO: macOS 27.0.1 risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione dei campi username e password nella schermata di blocco dopo il risveglio del Mac.

Di Mission Control, ancora una volta, nessuna menzione.

Qualcosa però sembra essere cambiato

La situazione non è completamente negativa.

Uno dei partecipanti alla discussione ha infatti notato almeno una modifica relativa ad App Exposé.

Con macOS 27.0, effettuando un Force Click sull’icona di un’applicazione nel Dock, in determinate circostanze non sarebbe successo praticamente nulla.

Dopo l’installazione di macOS 27.0.1, invece, le finestre attive dell’app tornerebbero a essere mostrate come grandi anteprime in stile Mission Control.

Il comportamento non sarebbe comunque ancora del tutto corretto: le finestre minimizzate continuerebbero a non comparire.

In altre parole, macOS 27.0.1 potrebbe aver corretto almeno una parte del problema, senza però ripristinare completamente il comportamento atteso.

Mission Control sembra creare problemi soprattutto in alcune configurazioni

Un altro aspetto interessante emerso nella discussione è che non tutti gli utenti riscontrano le stesse anomalie.

Un possessore di MacBook Pro da 16 pollici con chip M4 Pro e macOS 27.0.1 racconta, ad esempio, che Mission Control continua a funzionare normalmente sul proprio computer.

La differenza potrebbe essere legata al modo in cui viene utilizzato macOS.

Lo stesso utente spiega infatti di avere numerosi Spaces e molte finestre aperte, ma di non utilizzare abitualmente applicazioni in modalità Full Screen né alcune modalità di raggruppamento delle finestre che sembrano essere associate a una parte delle segnalazioni.

Questo rende il problema particolarmente difficile da circoscrivere.

Un test in modalità sicura può aiutare a capire l’origine

Nella Community viene suggerito anche un metodo utile per distinguere un vero bug di macOS da un problema causato da software esterno.

Il primo tentativo consiste nell’avviare il Mac in modalità sicura.

Questa modalità disabilita diversi componenti di terze parti ed effettua anche alcune operazioni di pulizia delle cache.

Se Mission Control torna a funzionare normalmente in modalità sicura, è possibile che il problema dipenda da un’estensione o da un software installato sul Mac.

Un secondo test consiste invece nel creare temporaneamente un nuovo account utente.

Se il problema scompare nel nuovo profilo, la causa potrebbe essere collegata a qualche impostazione o componente presente nell’account principale.

Se invece l’anomalia rimane sia in modalità sicura sia utilizzando un nuovo account, aumenta la probabilità che si tratti effettivamente di un bug del sistema operativo.

Nessun CVE pubblicato per macOS 27.0.1

Nella discussione qualcuno sostiene anche che macOS 27.0.1 sia stato distribuito principalmente per correggere una vulnerabilità di sicurezza.

La documentazione ufficiale Apple, però, non conferma questa interpretazione.

Nella pagina dedicata agli aggiornamenti di sicurezza, Apple indica che macOS Golden Gate 27.0.1 è stato pubblicato il 28 settembre 2026, ma specifica che per questa versione non sono state pubblicate voci CVE.

Non è quindi corretto affermare, sulla base delle informazioni ufficiali disponibili, che l’aggiornamento sia stato distribuito esclusivamente per correggere uno specifico zero-day.

Gli utenti aspettano già macOS 27.1

Per chi continua a riscontrare problemi con Mission Control, quindi, macOS 27.0.1 potrebbe non essere l’aggiornamento risolutivo sperato.

Apple raccomanda comunque l’installazione della nuova versione perché gli aggiornamenti di macOS contengono generalmente miglioramenti alla stabilità, alle prestazioni e alla compatibilità del sistema.

Ma per i bug più specifici relativi a Mission Control e Spaces potrebbe essere necessario aspettare una versione successiva.

Nella stessa Community Apple viene suggerito di inviare direttamente un feedback ad Apple, soprattutto quando un’anomalia continua a manifestarsi anche dopo aver escluso estensioni e software di terze parti.

A questo punto gli occhi sono inevitabilmente puntati su macOS 27.1: sarà probabilmente quello l’aggiornamento in cui molti utenti spereranno di trovare le correzioni che macOS 27.0.1, almeno per Mission Control, sembra non aver portato.