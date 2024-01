Macchina Nespresso Inissia SOTTOCOSTO (con 40 EURO di caffè OMAGGIO!)

Ogni mattina sogni di sorseggiare un espresso dal gusto intenso e corposo come quello del bar? Il tuo desiderio può diventare realtà con la Macchina da caffè Nespresso Inissia, oggi disponibile su Amazon a soli 84 euro grazie ad uno sconto conveniente del 14%.

La spedizione è gratuita e nella promozione sono compresi ben 40 euro di caffè Nespresso in omaggio. Non farti scappare l’occasione irripetibile di portare a casa questo gioiellino con una spesa mimima, corri a fare il tuo ordine!

Macchina da caffè Nespresso Inissia: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina da caffè Nespresso Inissia è il gioiellino che non può mancare in casa per chi ama gustare un vero espresso napoletano in qualsiasi momento della giornata.

Grazie al sistema Nespresso Original Line e ad una pompa ad alta pressione da 19 bar, questo dispositivo garantisce la preparazione di un caffè intenso e dalla schiuma densa così come se fossi al bar.

È dotata di un serbatoio dell’acqua removibile da 0,7 litri e può contenere ben 11 cialde. La modalità di utilizzo è semplicissima ed intuitiva ed il caffè è pronto dopo appena 25 secondi. In più, grazie ai due tasti dedicati, puoi scegliere due lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo.

Con la funzionalità Eco Mode lo spegnimento è automatico dopo 9 minuti di inattività, così da garantire anche un risparmio in bolletta.

Per finire, la Nespresso Inissia ha un desing super compatto ed elegante: in questo modo puoi posizionarla in ogni angolo della casa o dell’ufficio, completando l’arredo senza ingombro e con stile.

Sfrutta la mega offerta di oggi e corri ad ordinare la Macchina da caffè Nespresso Inissia su Amazon a soli 84 euro grazie ad uno sconto conveniente del 14%. Procedendo oggi stesso con l’acquisto potrai ricevere in omaggio anche 40 euro di caffè Nespresso. Cosa aspetti? La promozione è imperdibile!

