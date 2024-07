Macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto al 40% di sconto su Amazon

Fare una buona pausa caffè è sempre un’ottima scelta e con la macchina Dolce Gusto di Nescafé viene scontata del 40% per un costo totale e finale di 59,99€.

L’espresso buono come al bar con la macchina del caffè Nescafé

La macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto è la soluzione perfetta per gli amanti del caffè espresso e di altre bevande che cercano semplicità e praticità. Questo dispositivo automatico per capsule offre un’esperienza utente eccezionale, combinando facilità d’uso e versatilità in un design compatto ed elegante.

Grazie alla funzione Play&Select, puoi personalizzare facilmente la lunghezza del tuo caffè o di altre bevande in pochi gesti, permettendoti di ottenere esattamente ciò che desideri ogni volta. Il serbatoio amovibile da 0,8 litri riduce la necessità di frequenti ricariche e assicura una pulizia semplice e rapida, rendendo la manutenzione della macchina un gioco da ragazzi.

Una delle caratteristiche più innovative di questa macchina è la funzione Hot&Cold. Con un solo gesto, puoi scegliere se erogare bevande calde o fredde, dal classico cappuccino al rinfrescante caffè freddo. Questo ti offre la flessibilità di goderti una vasta gamma di bevande in qualsiasi momento dell’anno.

Il sistema Thermoblock integrato garantisce che la macchina raggiunga la giusta temperatura in pochi secondi, così non dovrai mai aspettare a lungo per gustare il tuo caffè preferito. Inoltre, la funzione di spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività contribuisce a risparmiare energia e a prolungare la vita della macchina.

Su Amazon, oggi, la macchina del caffè Nescafé viene messa in offerta con maxi sconto attivo del 40% per un costo totale e finale di 59,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.