Macchina da caffè Bialetti Super (con 32 capsule OMAGGIO) a SOLI 59 EURO

Da oggi in poi potrai gustare a casa tua un espresso cremoso dal gusto intenso così come se fossi al bar con la Macchina da caffè Bialetti Super in mega offerta su Amazon. Al momento è disponibile a soli 59 euro, grazie ad uno sconto bomba del 43%.

La spedizione è gratuita e la promozione include 32 capsule in omaggio. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere il dispositivo direttamente a casa tua domani stesso. Un’offerta così allettante non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Espresso come al bar con la Macchina da caffè Bialetti Super

La Macchina da caffè Bialetti Super è un vero e proprio gioiellino ch ti farà riscoprire il gusto del vero espresso napoletano.

È dotata di un serbatoio capiente da 0.7 litri, che permette di erogare fino a 20 caffè prima di esaurirsi, e di un cassetto raccoglitore che contiene fino a 8 capsule. Il suo doppio pulsante permette di scegliere la quantità preferita da erogare così da scegliere così da scegliere il caffè su misura per te, che sia lungo o corto. In più, grazie alla sua funzione Flow Meter, imposti in automatico la quantità quindi non devi preoccuparti di ripremere il pulsante per interrompere l’erogazione.

Questo modello è super compatto appositamente per ridurre gli ingombri: con meno di 34 cm di profondità si adatta a qualsiasi cucina e spazio. Il design elegante, inoltre, la rende un vero e proprio elemento di arredo che dona un tocco in più all’ambiente domestico.

La macchina è compatibile solo con capsule in alluminio, nel massimo rispetto dell’ambiente, e ti ricordiamo che nella promozione sono incluse in omaggio 32 capsule Bialetti Caffe D’Italia.

Non farti scappare questa opportunità unica! Oggi su Amazon la Macchina da caffè Bialetti Super è disponibile a soli 59 euro, grazie ad uno sconto bomba del 43%. Corri a fare il tuo ordine per gustare quando vuoi un espresso perfetto come quello del bar!

