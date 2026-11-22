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Il MacBook Pro con display PROLED XDR è ufficialmente disponibile dall’6 novembre 2026 e rappresenta una svolta storica per Apple: è il primo Mac dotato di schermo touchscreen. Non si tratta di un aggiornamento incrementale, ma di un cambio di paradigma che ridefinisce il modo in cui si interagisce con un computer portatile della mela. Se stai valutando l’acquisto in questo periodo di offerte, ecco tutto quello che devi sapere prima di decidere.

Il MacBook Pro touchscreen: cosa cambia davvero nell’uso quotidiano

Per anni Apple ha resistito all’idea di portare il tocco sullo schermo del Mac, sostenendo che il modello di interazione con il trackpad fosse superiore. Con il MacBook Pro PROLED XDR, quella posizione è definitivamente superata. Il display tandem OLED permette di scorrere, pizzicare e ruotare i contenuti direttamente sullo schermo, gesti che gli utenti iPhone e iPad conoscono benissimo.

Nella pratica, questo significa poter navigare documenti lunghi con un semplice scroll del dito, zoomare su una foto o una mappa con il pinch-to-zoom, e ruotare elementi grafici senza mai toccare il trackpad. Per chi lavora in ambito creativo, grafico o di presentazione, l’impatto è immediato e concreto.

Apple ha scelto di integrare anche il Dynamic Island al posto della tradizionale tacca, portando sul Mac una funzione già apprezzata su iPhone 14 e successivi. Il design generale è più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente, un dettaglio non secondario per chi porta il portatile in borsa ogni giorno.

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Il display PROLED XDR: numeri che fanno la differenza

Il cuore tecnologico di questo MacBook Pro è il pannello tandem OLED, una soluzione che impila due layer OLED per ottenere luminosità e durata superiori rispetto a un singolo pannello. Il risultato più evidente è un rapporto di contrasto di 10 milioni a 1, esattamente dieci volte superiore a quello del MacBook Pro standard con chip M5 Pro.

Per chi lavora con video in HDR, fotografia professionale o semplicemente apprezza i neri profondi durante la visione di contenuti, questo salto qualitativo è percepibile a occhio nudo. Il termine PROLED XDR richiama volutamente il display XDR del Pro Display XDR esterno, suggerendo un posizionamento qualitativo di riferimento.

Chip M5 Pro e M5 Max: quale scegliere

Il MacBook Pro PROLED XDR è disponibile con due opzioni di chip: M5 Pro o M5 Max. La scelta dipende essenzialmente dall’intensità del flusso di lavoro. L’M5 Pro è adatto alla stragrande maggioranza degli utenti professionali, mentre l’M5 Max si rivolge a chi gestisce render 3D complessi, montaggio video in formati ad alta risoluzione o elaborazione scientifica.

Entrambe le configurazioni supportano fino a 128 GB di memoria unificata e fino a 16 TB di archiviazione, cifre che rendono questo MacBook Pro futuro-compatibile per anni. L’autonomia dichiarata arriva fino a 24 ore, un valore che, se confermato nell’uso reale, lo renderebbe tra i portatili professionali più longevi sul mercato.

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Prezzi: quanto costa il primo Mac con touchscreen

Il prezzo di partenza del MacBook Pro PROLED XDR è fissato a $2.899 / £2.899. È importante chiarire un dato che circola in modo impreciso: la differenza di prezzo tra questo modello OLED e il MacBook Pro standard con lo stesso chip M5 Pro è di 400 dollari. Non si tratta di uno sconto, ma del sovrapprezzo che Apple applica per la tecnologia touchscreen e il display tandem OLED.

Chi si aspetta di trovare sconti significativi in questo periodo di Black Friday dovrebbe valutare con attenzione le offerte disponibili, verificando sempre che il ribasso sia reale rispetto al prezzo Apple ufficiale e non una riformulazione del confronto tra modelli diversi. Puoi consultare le specifiche ufficiali e i prezzi aggiornati direttamente su apple.com/macbook-pro.

Per chi conviene acquistarlo adesso

Il MacBook Pro con display PROLED XDR è già disponibile nei negozi e sullo store online Apple dal 6 novembre 2026. È la scelta giusta se il tuo flusso di lavoro beneficia concretamente di un display ad altissimo contrasto e se l’interazione touch può accelerare operazioni che oggi fai con trackpad o mouse.

Se invece usi il MacBook Pro principalmente per testo, email e navigazione web, il MacBook Pro standard con M5 Pro offre prestazioni eccellenti a un prezzo inferiore di 400 dollari. La tecnologia touchscreen è reale e funzionale, ma vale la pena pagarla solo se la userai davvero. Il consiglio pratico è semplice: passa da un Apple Store, prova il display tandem OLED con mano, e capisci in cinque minuti se quella differenza di prezzo ha senso per te.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.