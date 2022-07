Non potrà contare sul fascino del restyling del look, ma il MacBook Pro con chip M2 – sul mercato da poche settimane – è ad oggi uno dei notebook più ambiti in assoluto. Garantisce prestazioni da capogiro, anche nelle situazioni di maggiore stress. E poi, grazie allo sconto del 14%, lo paghi “solo” 1.409 euro (da 1629 euro).

Il prezzo potrebbe risultare proibitivo, ma non è superfluo ricordare che il MacBook Pro – come suggerisce il nome, del resto – è una macchina per professionisti che devono avere tra le mani il meglio della tecnologia. E poi, c’è sempre la possibilità di pagare a rate con il servizio offerto gratuitamente da Amazon: in questo caso, 5 rate da 281,80 euro.

MacBook Pro M2: design, potenza, prestazioni