MacBook Pro M2: sconto secco 235€ e disponibilità immediata

Il MacBook Pro con chip M2 è una macchina potente e versatile, adatta a compiti pesanti, allo studio, al lavoro e all’intrattenimento. E oggi ha un prezzo ancora più basso: è scontata di 235€ su Amazon. E se lo desideri inoltre che puoi pagare anche a rate sfruttando l’apposito servizio Amazon, gratuito e senza costi aggiuntivi: 5 rate da 269,80€ al mese.

MacBook Pro M2: Tanta Potenza

Con il chip M2, un sistema di raffreddamento attivo e fino a 20 ore di autonomia, il MacBook Pro da 13″ del 2022 affronta al meglio anche i carichi di lavoro più impegnativi. In più, racchiude uno spettacolare display Retina, una videocamera FaceTime HD e microfoni di qualità professionale nello stesso compatto design di sempre.

Con M2 c’è ancora più potenza ed efficienza. La CPU 8-core ti dà più potenza per sfrecciare in ogni app. La GPU 10-core permette di creare grafica straordinaria, mentre il media engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K.

Il display Retina è favoloso: le immagini hanno un livello di dettaglio e realismo incredibile, e il testo è nitido e definito. La retroilluminazione LED produce neri profondi e bianchi brillanti. Ma non è tutto, perché il MacBook Pro M2 è dotato anche della tecnologia True Tone, che regola in automatico il bilanciamento del bianco in base alla temperatura colore della luce ambientale.

La configurazione in offerta prevede 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD. Lo chassis è nella tinta Argento, tra le più amate dalla community Apple. Lo sconto di 235€ è applicato in automatico, tu non devi fare altro che concludere l’acquisto cliccando su “aggiungi al carrello”.

