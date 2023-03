Non rientra tra le Offerte di Primavera Amazon, quindi lo sconto di 350€ potrebbe scomparire anche prima delle 23:59 di oggi, 29 marzo. Se dunque sei interessato/a al MacBook Pro con chip M2 Pro e display Liquid Retina XDR da 14″, devi aggiungerlo subito al tuo carrello. Il prezzo è di 2.149,99€, ma puoi pagare anche a rate con l’apposito servizio Amazon, gratuito e senza interessi (5 rate da 430€ al mese).

MacBook Pro 14″ con M2 Pro: risparmia subito 350€ su Amazon

Apple spiega che grazie al chip M2 Pro, il nuovo MacBook Pro può gestire le attività più impegnative, come il rendering di effetti e il color grading, senza il minimo sforzo. Grazie all’efficienza energetica senza precedenti del chip Apple, sono stati raggiunti incredibili risultati anche in termini di autonomia: è la migliore mai vista su un MacBook, fino a 22 ore.

Il nuovo MacBook Pro supporta il Wi-Fi 6E, che è fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente, e anche l’HDMI avanzato, che per la prima volta permette di “comunicare” con i monitor 8K. E la RAM ? In questa configurazione è da 16GB. Completano la scheda tecnica lo splendido display Liquid Retina XDR, le numerose opzioni di connettività, la videocamera FaceTime HD a 1080p, il sistema audio a sei altoparlanti e i microfoni di qualità professionale.

Prestazioni ai massimi livelli

Grazie a M2 Pro, il MacBook Pro è in grado di trasformare i flussi di lavoro professionali in moltissimi ambiti. Chi in passato ha utilizzato un modello di Mac con processore Intel noterà miglioramenti ancora più impressionanti in termini di prestazioni, autonomia, connettività e produttività complessiva. E questo non solo quando il MacBook Pro è collegato all’alimentatore, ma anche con la sola batteria.

Il MacBook Pro con M2 Pro ha una CPU 10-core con fino a otto high-performance core e quattro high-efficiency core, per prestazioni fino al 20% superiori rispetto al chip M1 Pro. Gli utenti sono ora in grado di gestire progetti di grandi dimensioni ed eseguire diverse app professionali contemporaneamente a velocità impressionanti.

La GPU di ultima generazione a 16-core offre prestazioni grafiche fino al 30% superiori, mentre il Neural Engine è il 40% più veloce nelle attività di machine learning come l’analisi video e l’elaborazione delle immagini. Il media engine in M2 Pro gestisce alla grande i codec video più popolari, accelerando notevolmente la riproduzione e la codifica video con un consumo minimo di energia.

