MacBook Pro M2: prezzo SUPER su Amazon per i Prime Day

Durante la WWDC di giugno, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo MacBook Air 2022 e il Pro da 13 con M2. I dispositivi vantano caratteristiche uniche e degni di nota ma presentano perfino un rapporto qualità prezzo interessante.

Sicuramente dal novità del momento è il fanless con il nuovo design, ma anche il Pro da 13″ può dire la sua. Il motivo è presto detto: questo portatile oggi è semplicemente unico perché è in grado di garantire performance elevatissime, pensate anche per i clienti più esigenti.

MacBook Pro 13″: vale la pena acquistarlo oggi?

Diciamo che al 1629 € (il suo costo originale) non è sicuramente il più vantaggioso, ma con gli sconti del Prime day si porta a casa 1459 €, Che è una cifra davvero speciale. Noi ci sentiamo di consigliarlo perché abbiamo avuto per diverso tempo la versione del 2020 con il processore M1 E dei benchmark emersi online abbiamo visto che la variante appena presentata è ancora più potente. Quindi, in definitiva, possiamo considerare il suo acquisto?

Abbiamo ragione di pensare che chi possiede la vecchia versione non necessita di fare l’upgrade, ma chi deve comprare un nuovo computer, soprattutto studenti, professionisti dell’immagine e molti altri, devono seriamente prendere in considerazione questo oggetto. È leggero, portatile, presenta tante porte Thunderbolt e gode di un’autonomia pressoché infinita. Noi ce ne siamo innamorati e siamo qui a consigliarvelo proprio per questo motivo.

Considerato anche il prezzo di 1459 €, questo diventa un laptop unico al mondo, in grado di battere la concorrenza Windows a mani alte. Tenete conto che viene venduto con le spese di spedizione incluse nel prezzo e questo fa sì che diventi ancora più appetibile. Comprandolo da Amazon avrete anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

MacBook Pro da 13“ 2022 è sicuramente il portatile che ci sentiamo di consigliare, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito. Potrebbero terminare da un momento all’altro visto che siamo ancora i giorni di Prime days.