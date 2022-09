MacBook Pro M2 (512GB): Oltre 120€ di sconto

Lanciato da pochissimo e aggiornati col nuovo chip Apple M2, il nuovo MacBook Pro del 2022 con 512GB di SSD è già scontato di 121€ rispetto al prezzo di listino. Lo acquisti a 1.738€ invece di 1.859€ con disponibilità immediata, anche a rate da 347€ al mese a interessi zero reali e senza busta paga né ceralacche.

MacBook Pro 13″ M2

Il prezzo di listino Apple non è basso: ben 1.859€ ma per fortuna lo sconto di oggi consente di portarsi a casa una signora macchina al prezzo molto più ragionevole di a 1.738€ che è una cifra decisamente più congrua. Insomma, chi cercava l’occasione per cambiare macchina non dovrebbe esitare perché i prezzi torneranno sicuramente a salire a brevissimo.

Questa macchina è consigliata a chi deve acquistare un nuovo computer, a studenti, professionisti e chi si diverte col multimediale, i montaggi video, il photo e l’audio-editing.

A questo prezzo, poi, è davvero difficile, per una configurazione con Chip M2 (CPU 8-core, GPU 10-core), 8 GB di RAM e ben 512GB di archiviazione. Il tutto con un’autonomia monstre di 20 ore. Inoltre grazie al sistema di raffreddamento attivo, questo notebook può sostenere livelli di performance professionali senza fare rumore. E che dire del display Retina da 13,3″ con luminosità massima di 500 nits e ampia gamma cromatica P3?

Insomma, l’ordine va fatto subito, prima che le scorte si esauriscano o i prezzi tornino a salire. Anche perché, in caso di problemi, c’è sempre l’ottimo servizio post-vendita di Amazon che invia un corriere per ritirare il prodotto, e entro poche ore mette il riaccredito integrale della cifra spesa.

Il MacBook Pro da 13“ 2022 è disponibile anche a rate da 347€ al mese per 5 mesi con l’impagabbile rateo Amazon a tasso zero reale; se non dovesse risultare disponibile sul vostro account, avrete comunque la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.