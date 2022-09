Giunto sul mercato in questo ricco 2022 di Apple, il MacBook Pro con processore M2 e Touch Bar è tra i più potenti notebook sul mercato. Design a parte (rimasto invariato rispetto alla generazione precedente), è una macchina fenomenale per svolgere qualsiasi attività e oggi è anche scontata di 230 euro su Amazon.

Ti segnalo che puoi optare anche per il pagamento a rate con il servizio gratuito di Amazon: 5 rate a 279,80 euro al mese.

MacBook Pro M2: la strapotenza di Apple

MacBook Pro 13″ è più veloce e potente che mai. Con il nuovissimo chip M2, un sistema di raffreddamento attivo e fino a 20 ore di autonomia, affronta con agilità anche i carichi di lavoro più impegnativi. In più, racchiude uno spettacolare display Retina, una videocamera FaceTime HD e microfoni di qualità professionale nello stesso compatto design di sempre.

Con M2 c’è ancora più potenza ed efficienza. La CPU 8‑core ti dà più potenza per sfrecciare in ogni app. La fulminea GPU 10‑core permette di creare grafica straordinaria, mentre il media engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K.

Nel chip M2, il media engine ad alte prestazioni per la codifica e la decodifica ProRes permette di riprodurre e modificare fino a 11 stream di video ProRes 4K, inclusi quelli girati con iPhone 13 Pro, e fino a 2 stream di video ProRes 8K.12 E la conversione nel formato ProRes è fino a 3 volte più veloce di prima.

Sul display Retina le immagini hanno un livello di dettaglio e realismo incredibile. Il testo è nitido e definito. La retroilluminazione LED produce neri profondi e bianchi brillanti. Non solo: i verdi e i rossi sono ancora più intensi rispetto allo standard sRGB, grazie all’ampia gamma cromatica P3. E MacBook Pro è dotato di tecnologia True Tone, che regola in automatico il bilanciamento del bianco in base alla temperatura colore della luce ambientale. Il risultato è uno schermo con una luminosità più naturale che non affatica gli occhi.

E poi, grazie al chip M2, la videocamera FaceTime HD può sfruttare appieno il nostro processore ISP più recente, così apparirai al meglio nelle videochiamate. E quando partecipi a una riunione, registri un podcast o fai due chiacchiere con gli amici, grazie ai microfoni di livello professionale ti sentiranno tutti forte e chiaro.