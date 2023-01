Dando un’occhiata alle “uscite Apple” dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle qualche giorno fa, c’è anche il MacBook Pro con chip M2. Ed è una macchina straordinaria, perfetta per portare a termine qualsiasi attività, anche le più pesanti ed energivore, senza alcuna difficoltà. La buona notizia è che oggi questo gioiello made-in-Cupertino (ti parlo del modello con 512GB di SSD) è scontato di 160 euro, quindi perché non aggiungerlo subito al carrello?

Prima di proseguire, ti ricordo che puoi concludere l’affare anche scegliendo il pagamento a rate Amazon, senza costi nascosti o aggiuntivi: in totale, sono 5 rate da 340 euro tondi tondi al mese.

MacBook Pro M2: potenza clamorosa

Con il chip M2, un sistema di raffreddamento attivo e fino a 20 ore di autonomia, il MacBook Pro da 13″ del 2022 affronta al meglio anche i carichi di lavoro più impegnativi. In più, racchiude uno spettacolare display Retina, una videocamera FaceTime HD e microfoni di qualità professionale nello stesso compatto design di sempre.

Con M2 c’è ancora più potenza ed efficienza. La CPU 8-core ti dà più potenza per sfrecciare in ogni app. La GPU 10‑core permette di creare grafica straordinaria, mentre il media engine ad alte prestazioni gestisce più stream di video ProRes 4K e 8K.

Il display Retina è favoloso: le immagini hanno un livello di dettaglio e realismo incredibile, e il testo è nitido e definito. La retroilluminazione LED produce neri profondi e bianchi brillanti. Ma non è tutto, perché il MacBook Pro M2 è dotato anche della tecnologia True Tone, che regola in automatico il bilanciamento del bianco in base alla temperatura colore della luce ambientale.

La configurazione in offerta prevede 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Lo chassis è nella tinta Argento, tra le più amate dalla community Apple. Lo sconto di 160 euro viene applicato in automatico, tu non devi fare altro che concludere l’acquisto cliccando su “aggiungi al carrello”.

