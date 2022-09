Il MacBook Pro di Apple del 2021 con chip M1 Pro in è una macchina portentosa, tanto nelle prestazioni quanto nel design (riproposto poi anche sugli Air del 2022). È un notebook pensato per i professionisti, per coloro che vogliono il massimo della stabilità, dell’efficienza e della fluidità anche durante le operazioni più energivore.

Il prezzo del notebook è per molti un ostacolo ma oggi su Amazon il MacBook Pro da 16″ con M1 Pro, 16GB di memoria unificata e 512GB di SSD è scontato di ben 514 euro. Un’offerta davvero incredibile che porta questa configurazione del notebook al suo nuovo minimo storico.

A titolo informativo ti ricordo che puoi scegliere anche il pagamento a rate approfittando del servizio gratuito di Amazon: 5 rate da 467 euro al mese.

MacBook Pro 16″ con M1 Pro: potenza pura senza compromessi

Iniziamo parlando della punta di diamante: il processore. Il chip M1 Pro permette all’architettura M1 di raggiungere nuove, sbalorditive prestazioni, perfette per il mondo professionale. Anche i progetti più ambiziosi diventano facilmente gestibili grazie a una CPU a 10‑core, una GPU a 16‑core, un Neural Engine 16‑core e media engine dedicati per la codifica e la decodifica, in grado di supportare i codec H.264, HEVC e ProRes.

I sistemi termici evoluti fanno circolare il 50% di aria in più, anche quando le ventole girano a bassa velocità. E per molte delle cose che fai ogni giorno, le ventole non si accendono nemmeno: sempre merito dell’efficienza dei chip Apple. Una velocità di lettura sconvolgente: fino a 7,4 GBps con un’unità SSD da 1TB. È fino al doppio più veloce rispetto alla generazione precedente. Potrai aprire video a 8K all’istante o archiviare centinaia di foto RAW alla volta.

E che dire del display Liquid Retina XDR da 16″? Davvero fantastico. Il miglior display mai visto su un notebook ha una gamma dinamica estrema e un contrasto di un milione a uno. Ogni foto, video o gioco in HDR prende vita, con punti di luce ben definiti, ombre incredibilmente dettagliate, e colori brillanti e realistici. I display vengono calibrati uno per uno in fabbrica, secondo le modalità di riferimento professionali per il color grading HDR, la progettazione, la fotografia e la stampa. Al suo debutto sul Mac, ProMotion rende tutto più fluido e reattivo, dalle pagine web ai giochi, e lo fa addirittura riducendo i consumi. La tecnologia adattiva regola in automatico il refresh rate fino a 120Hz in base al movimento di quello che c’è sullo schermo. Se ti occupi di editing video, puoi anche scegliere un refresh rate fisso per allinearlo con precisione a quello delle tue riprese.

Ma c’è tanto altro: videocamera a 1080p con un diaframma più ampio; tre microfoni di qualità professionali; sistema audio a sei altoparlanti; audio spaziale; tante porte in più (MagSafe 3, tre Thunderbolt 4, jack per le cuffie, SDX, HDMI).

È davvero fenomenale, vero?