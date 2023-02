Il 2023 di Apple è iniziato con i fuochi d’artificio. Ad aprire l’anno nel migliore dei modi ci ha pensato infatti il MacBook Pro di nuova generazione, configurabile con chip M2 Pro o M2 Max. I prezzi, come al solito, non puntano verso il basso, ma grazie ad Amazon c’è sempre la possibilità di risparmiare.

Oggi ti segnalo che il MacBook Pro 2023 da 16″ con M2 Pro, 16GB di RAM e 1TB di archiviazione SSD è disponibile a 3.111€, ovvero 218€ in meno rispetto al prezzo di listino. La spedizione è gratuita se ti abboni a Prime, servizio che ti permette anche di pagare a rate senza costi aggiuntivi o nascosti: in totale, sono 5 rate da 622,20€ al mese.

MacBook Pro 2023, potenza senza precedenti

Apple spiega che grazie al chip M2 Pro, il nuovo MacBook Pro può gestire le attività più impegnative, come il rendering di effetti e il color grading, senza il minimo sforzo. Grazie all’efficienza energetica senza precedenti del chip Apple, sono stati raggiunti incredibili risultati anche in termini di autonomia: è la migliore mai vista su un MacBook, fino a 22 ore.

Il nuovo MacBook Pro supporta il Wi-Fi 6E, che è fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente, e anche l’HDMI avanzato, che per la prima volta permette di “comunicare” con i monitor 8K. E la RAM ? Beh, arriva fino a 96GB nel modello con chip M2 Max, qualcosa di davvero pazzesco per un notebook. Completano la scheda tecnica lo splendido display Liquid Retina XDR, le numerose opzioni di connettività, la videocamera FaceTime HD a 1080p, il sistema audio a sei altoparlanti e i microfoni di qualità professionale.

Oggi MacBook Pro compie un ulteriore passo avanti. Prestazioni più veloci, connettività migliorata e l’autonomia migliore mai vista su Mac, insieme al miglior display di sempre in un portatile, lo rendono semplicemente unico. – Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple

Prestazioni… da paura!

Grazie a M2 Pro, il MacBook Pro è in grado di trasformare i flussi di lavoro professionali in moltissimi ambiti. Chi in passato ha utilizzato un modello di Mac con processore Intel noterà miglioramenti ancora più impressionanti in termini di prestazioni, autonomia, connettività e produttività complessiva. E questo non solo quando il MacBook Pro è collegato all’alimentatore, ma anche con la sola batteria.

Il MacBook Pro con M2 Pro ha una CPU 10-core o 12-core con fino a otto high-performance core e quattro high-efficiency core, per prestazioni fino al 20% superiori rispetto al chip M1 Pro. Con 200 GBps di banda di memoria unificata, il doppio rispetto al chip M2, e fino a 32GB di memoria unificata, gli utenti sono in grado di gestire progetti di grandi dimensioni ed eseguire diverse app professionali contemporaneamente a velocità impressionanti. La GPU di ultima generazione con fino a 19 core offre prestazioni grafiche fino al 30% superiori, mentre il Neural Engine è il 40% più veloce nelle attività di machine learning come l’analisi video e l’elaborazione delle immagini. Il media engine in M2 Pro gestisce alla grande i codec video più popolari, accelerando notevolmente la riproduzione e la codifica video con un consumo minimo di energia.

