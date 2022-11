MacBook Pro 16" con M1 Max: sconto BOMBA 535€!

Se ti serve un portatile ampio, potente e versatile, che non ha nulla da invidiare ad un fisso, ecco l’offerta che cercavi. Il MacBook Pro 16″ con M1 Max e 32GB di RAM con uno sconto di oltre 535€ sul prezzo di listino con l’eccellente Usato Garantito Amazon. In alternativa, lo paghi 3.714€ nuovo di zecca e con disponibilità immediata

Importante. Per poter acquistare la versione Usato Garantito Come Nuovo di Amazon, ricordati di spuntare la voce Risparmia con Usato – Ottime Condizioni da 3.413€ che trovi in fondo nella colonna del prezzo a destra.

M1 Max Carrozzato

Il modello in offerta è quello super carrozzato in Grigio siderale con Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32-core, ben 32GB RAM e SSD da 1TB. Chiaramente, nella dotazione e nel prezzo, è un prodotto che si rivolge ad un pubblico di professionisti o di utenti particolarmente esigenti.

Un simile armamentario hardware si traduce in rendering praticamente istantanei degli effetti e delle transizioni su Final Cut, in velocità d’esecuzione con le app più pesanti come Adobe Photoshop, e tanta fluidità anche con molte applicazioni aperte.

È un prodotto per chi, col computer, ci campa. E dunque, dimezzare i tempi di attesa dell’elaborazione, significa anche produrre il doppio e quindi ottenere di più con meno tempo.

E non ci sono contropartite. Il portatile è potentissimo, ma comunque leggero e dotato di una invidiabile autonomia fino a 21 ore di uso continuativo. Praticamente, una giornata intera di lavoro, e ne avanzerebbe ancora.

È un portatile che costa tanto ma offre tantissimo; ma la vera buona notizia è un’altra. Allo sconto -già generoso- di 400€ si aggiunge pure un altro vantaggio di Amazon: il rateo a tasso zero reale che permette di acquistarlo in 5 rate più umane da 750€ al mese per 5 mesi, senza busta paga, documenti da firmare né ceralacche.

A cui si aggiunge l’altro benefit: un servizio di assistenza di prima qualità che rende quasi superfluo AppleCare+ (almeno per il secondo anno; ma AppleCare+ protegge anche per il terzo anno, per cui forse vale la pena aggiungerlo alla spesa al momento dell’acquisto).

