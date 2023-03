Amazon sconta il MacBook Pro M2 Pro 16″, il computer professionale definitivo. Il modello con CPU 12 core e disco da 512 GB costa 2.699€, ovvero 400€ in meno del listino ufficiale Apple.

Feature & Caratteristiche

Se siete alla ricerca di un computer portatile potente, versatile e innovativo, il MacBook Pro M2 Pro 16″ è la scelta ideale per voi. Questo modello, presentato da Apple nel gennaio 2023, rappresenta il massimo dell’espressione tecnologica della casa di Cupertino, grazie al suo chip M2 Pro che offre prestazioni eccezionali in ogni ambito.

Il chip M2 Pro è il cuore pulsante del MacBook Pro 16″. Si tratta di un processore a 12 core (8 per le prestazioni e 4 per l’efficienza), con una GPU a 19 core e un Neural Engine a 16 core. Questo significa che il MacBook Pro è in grado di gestire qualsiasi tipo di applicazione, da quelle più creative a quelle più professionali, con una velocità e una fluidità impressionanti. Il chip M2 Pro supporta anche la codifica e la decodifica hardware dei formati video H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW, rendendo il MacBook Pro ideale per i videomaker e i produttori di contenuti multimediali.

Il MacBook Pro M2 Pro 16″ non solo è potente, ma anche elegante e raffinato. Il suo design è minimalista e sofisticato, con uno schermo mini-LED da 16,2 pollici Liquid Retina XDR che offre una risoluzione di 3456×2234 pixel, una gamma cromatica P3, una luminosità costante da 1000 nit e picchi da 1600 nit1, e un refresh adattivo ProMotion da 120Hz. Lo schermo del MacBook Pro è uno dei migliori sul mercato, capace di riprodurre immagini nitide e realistiche con colori vividi e contrasti elevati.

Il MacBook Pro M2 Pro 16″ ha anche altre caratteristiche che lo rendono un computer professionale definitivo. Tra queste ci sono la tastiera Magic Keyboard retroilluminata con Touch Bar personalizzabile, il trackpad Force Touch ampio e preciso, la videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array di alta qualità e il sistema audio a sei altoparlanti con audio spazializzato. Inoltre, il MacBook Pro ha una batteria ai polimeri di litio da 100 wattora che garantisce fino a 22 ore di riproduzione film nell’app Apple TV o fino a 15 ore di navigazione web in wireless. Infine, il MacBook Pro ha quattro porte Thunderbolt/USB-C che supportano la ricarica rapida sino a 140 W , oltre al wi-fi 6E e al bluetooth.

Insomma, il MacBook pro M2 pro è un computer portatile che non ha rivali sul mercato. Il prezzo standard sarebbe di 3.099€ per la versione con CPU a 12 core, GPU a 19 core, Neural Engine a 16 core, 200 GBps di banda memoria e 512 GB di SSD ma su Amazon e solo per oggi si trova a 2.699€. Si tratta di un grosso sconto del 13%. E se ti iscrivi a Prime, la consegna immediata è anche gratuita e rapidissima.

