MacBook Pro 14" M1 Pro: minimo storico sconto sconto 433€

Nuovo minimo storico per il MacBook Pro 14″ con chip M1 Pro, con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Un modello davvero potente e molto versatile, perfetto per chi col computer fa più che navigare e rispondere alle mail, e con in più uno spettacolare schermo Liquid Retina XDR da 14” di altissimo livello. Il tutto a 1.916€ con disponibilità immediata.

Display Liquid Retina XDR da 14″ con gamma dinamica e eccellente contrasto, chip di ultima generazione multi-core e potente, videocamera FaceTime HD a 1080p e sistema audio evoluto a sei altoparlanti con woofer per videoconferenze sempre perfette e immersive. Questa configurazione si rivolge ai professionisti, studenti, insegnanti e in generale a tutti gli utenti che sostengono flussi di lavoro pesanti.

Il modello in offerta è quello Grigio Siderale che mediamente costa molto di più.

E il prezzo infatti non mente: costa quel che costa. Ma grazie agli sconti di questi giorni, lo acquisti con uno sconto sorprendente e che non capita spesso. E puoi acquistarlo anche a rate mensili da 383€ per 5 mesi, a interessi zero reale e senza finanziarie né burocrazia. Basta ricordarsi di spuntare la voce “5 rate mensili Amazon da” prima di aggiungere il prodotto al carrello.