MacBook Air a 320 euro: l'offerta gira, ma c'è una cosa da chiarire prima di comprarlo

Un MackBook Air da 1.949 venduto ad un prezzo così accattivante, fa la differenza. Certo, si tratta di un prodotto ricondizionato, ma a questa cifra resta comunque uno dei migliori in commercio, un prezzo da cogliere al volo.

Capito questo, l’affare non perde necessariamente valore, a patto di sapere dove guardare. Il ricondizionato è un mercato serio, fatto di dispositivi controllati, puliti e spesso coperti da garanzia, classificati per condizioni estetiche che vanno dal pari al nuovo al visibilmente usato. Su un portatile rigenerato, però, contano alcuni dettagli che il prezzo da solo non racconta. Il primo è il processore: capire se a bordo c’è un vecchio chip Intel o un più recente chip della famiglia M cambia tutto in prospettiva, perché i modelli Apple Silicon offrono autonomia e prestazioni di un altro pianeta e ricevono aggiornamenti software più a lungo.

MacBook Air in maxi sconto: perché è da non perdere

Vanno poi soppesati la quantità di memoria RAM, la capacità del disco SSD, i cicli di ricarica già accumulati dalla batteria e la durata effettiva della garanzia. Un Air Intel del 2017 venduto a 320 euro è un computer onesto per scrivere, navigare e gestire la posta, ma non una macchina destinata a durare un altro decennio o ad affrontare lavori pesanti. La cifra bassa, in altre parole, va letta alla luce dell’età del prodotto, non solo del marchio sulla scocca.

In Italia, intanto, il mercato del ricondizionato è ormai maturo e mette a disposizione molte alternative su cui confrontare i prezzi prima di cliccare su una singola offerta. Lo store ufficiale Apple dedicato ai prodotti rigenerati garantisce gli stessi standard del nuovo con un anno di copertura, mentre piattaforme come Amazon Renewed e Back Market hanno reso l’usato certificato un acquisto di massa, con valutazioni dei venditori e politiche di reso. I comparatori come Trovaprezzi permettono di vedere a colpo d’occhio quanto costa lo stesso modello altrove, dove i MacBook Air ricondizionati partono indicativamente da cinque-seicento euro per le configurazioni più recenti.

Quando il venditore è un professionista, sul prodotto ricondizionato si applica la garanzia legale di conformità, in genere di dodici o ventiquattro mesi a seconda dei casi, un dettaglio che fa la differenza rispetto a un acquisto fra privati. Prima di farsi tentare dal divario tra i due numeri conviene quindi aprire la scheda tecnica, controllare anno, processore, memoria e durata della copertura, e confrontare la cifra con quella dei canali più conosciuti. È lì, e non nel ribasso annunciato, che si capisce se quei 320 euro sono un’occasione reale o soltanto un vecchio portatile a un prezzo gonfiato dal paragone.