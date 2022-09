MacBook Air 2022 IN SCONTO: risparmio immediato di 153€

È l’ultimo arrivata di casa Apple ed è uno dei più ambiti notebook attualmente sul mercato (e infatti risulta spesso out of stock). Parliamo del nuovo MacBook Air, splendido laptop con processore M2 e un design preso in prestito dal Pro del 2021. E non soltanto è tornato disponibile per l’acquisto con disponibilità immediata, ma è anche scontato di oltre 153€: lo paghi 1.376€ invece di 1.529€ . Approfittane subito, perché probabilmente durerà poco.

E puoi pagare anche a rate, con il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate mensili da 276€. Meglio affrettarsi, insomma!

MacBook Air: sottile, leggero, potente

Il nuovo MacBook Air è leggerissimo: pesa solo 1,24 kg. Include il nuovo processore M2 con CPU 8-core, GPU fino a 10-core e fino a 24GB di RAM. Il modello in offerta include 8GB di memoria unificata.

Il display Liquid Retina da 13,6″ arriva fino a 500 nit di luminosità, e include ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori. La videocamera FaceTime HD a 1080p è coadiuvata da tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale.

L’espandibilità è garantita dalla porta di ricarica MagSafe, da due porte Thunderbolt e dal connettore audio per jack da 3,5 pollici.