Sì è vero, c’è il modello del 2022 con un design rivisitato sotto diversi punti di vista, ma non dimentichiamo che c’è anche altro da considerare. Come il prezzo, giusto per dire. Ecco perché potrebbe rivelarsi un’ottima idea investire sul MacBook Air M1, un notebook top di gamma, performante, esteticamente moderno e, soprattutto, più economico. L’offerta è sulla configurazione con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD, che grazie allo sconto del 19% passa a 999 euro.

E se non vuoi pagare l’intera somma, puoi optare per la soluzione in 5 rate offerta da Amazon, senza costi aggiuntivi o nascosti: 199,80 euro al mese per 5 mesi. Come al solito, la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Il MacBook Air con chip M1 è un notebook ultraportatile e soprattutto potente e veloce. È munito di uno splendido display Retina da 13,3″, che garantisce immagini con un livello di dettaglio incredibile, testo nitido e definito e coloro ancora più brillanti. Una volta acceso, noterai la totale assenza di rumori in sottofondo: questo Air è privo di ventole, ed è quindi perfettamente silenzioso.

Tutto gira in modo fluido e senza intoppi grazie al chip M1, realizzato da Apple in quel di Cupertino. È stato creato apposta per il Mac e integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, minuscolo circuito (parliamo di 16 miliardi di transistor).

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.