MacBook Air 13" con chip M1: PREZZO STREPITOSO su eBay

Se siete appassionati del mondo Apple, sicuramente avrete dato un’occhiata alle recensioni su YouTube (e non solo) dell’ultimo MacBook Air lanciato da Apple. Quello con chip M2 e design rinnovato per intenderci. Ebbene, in praticamente tutte le review consigliano di non acquistare il modello base di questo notebook e di puntare invece all’Air da 13″ con processore M1. Perché? Costa meno, garantisce quasi le stesse prestazioni e l’SSD è più veloce.

Ecco perché vi segnalo oggi questa strepitosa offerta su eBay che vi consente di aggiungere al vostro ecosistema Apple il MacBook Air 13″ M1 (2020) spendendo solo 899,90 euro. Ed è un prezzo davvero stracciato per questa macchina made-in-Cupertino. La spedizione è gratuita e, soprattutto, il rivenditore è più che affidabile: feedback positivo al 99,6% con oltre 70mila recensioni.

MacBook Air 13″ con M1: ma che bolide è?!

Il MacBook Air con chip M1 è un notebook ultraportatile e soprattutto potente e veloce. È munito di uno splendido display Retina da 13,3″, che garantisce immagini con un livello di dettaglio incredibile, testo nitido e definito e coloro ancora più brillanti. Una volta acceso, noterai la totale assenza di rumori in sottofondo: questo Air è privo di ventole, ed è quindi perfettamente silenzioso.

Tutto gira in modo fluido e senza intoppi grazie al chip M1, realizzato da Apple in quel di Cupertino. È stato creato apposta per il Mac e integra CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, minuscolo circuito (parliamo di 16 miliardi di transistor).

È pronto ad affrontare anche le sfide più impegnative, come il montaggio video professionale e i giochi più adrenalinici. Il chip Apple M1 con CPU 8-core offre prestazioni fino a 3,5 volte più veloci rispetto alla generazione precedente, consumando meno energia.

La configurazione in offerta vanta 8GB di RAM, 256GB di archiviazione su SSD, GPU a 7-core e CPU a 8-core. La colorazione è Silver, la più gettonata in assoluto.