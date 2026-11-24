Immagine generata con AI

Il MacBook da 12 pollici del 2017 entra ufficialmente nell’elenco dei prodotti obsoleti di Apple. A novembre 2026, la casa di Cupertino ha aggiornato la propria lista, dichiarando il modello fuori dalla copertura standard di supporto e riparazioni. Se possiedi ancora questo Mac, è il momento di capire cosa cambia concretamente per te.

Cosa significa per il MacBook 12 pollici obsoleto

Quando Apple classifica un prodotto come obsoleto, smette di fornire assistenza hardware attraverso i propri canali ufficiali. Questo vuol dire che né gli Apple Store né i centri autorizzati possono accettare riparazioni per quel dispositivo, e non è più possibile ordinare pezzi di ricambio originali.

Per chi possiede il MacBook da 12 pollici del 2017, la conseguenza pratica è immediata: se il display si rompe, se la tastiera smette di funzionare o se la scheda logica presenta un guasto, Apple non interverrà. Non esistono più ricambi ufficiali disponibili attraverso la rete di assistenza.

L’unica eccezione rimasta in piedi riguarda la sostituzione della batteria. Apple consente ancora questo tipo di intervento per il MacBook 12 pollici 2017, rendendola l’unica operazione di riparazione ancora accessibile tramite i canali ufficiali. È una concessione pratica: le batterie si consumano indipendentemente dall’uso del dispositivo e la loro sostituzione prolunga la vita utile della macchina senza richiedere componenti complessi.

→ Leggi anche: MacBook Pro PROLED XDR: il primo Mac con touchscreen arriva a novembre

Quali altri prodotti condividono questa classificazione

Il MacBook da 12 pollici del 2017 non è l’unico dispositivo a ricevere questo status a novembre 2026. Insieme a lui, Apple ha dichiarato obsoleti anche l’iPad di sesta generazione e le cuffie BeatsX. Si tratta di prodotti di generazioni diverse, accomunati dall’aver superato la soglia temporale che Apple considera limite per il supporto hardware.

La classificazione obsoleto è distinta da quella di vintage, che rappresenta uno stadio precedente nel ciclo di vita di un prodotto Apple. Un dispositivo vintage può ancora ricevere assistenza in alcuni casi; uno obsoleto no, salvo le eccezioni specificamente indicate dall’azienda.

Il ciclo di vita dei Mac secondo Apple

Apple gestisce il ciclo di vita dei suoi prodotti seguendo una progressione precisa. I dispositivi vengono prima ritirati dalla vendita, poi classificati come vintage e infine dichiarati obsoleti. Ogni passaggio riduce le opzioni di assistenza disponibili per l’utente.

Il MacBook da 12 pollici è stato un prodotto particolare nella storia di Apple: compatto, leggero, con un singolo ingresso USB-C e un design pensato per la massima portabilità. Uscito nel 2015 e aggiornato fino al 2017, rappresentava una visione radicale di come potesse essere un laptop. Quella visione non ha avuto continuità diretta nella lineup attuale, il che rende questo modello ancora più riconoscibile tra gli appassionati.

→ Leggi anche: Apple Support Community chiude dopo 28 anni: addio ai forum storici

Ora che il MacBook 12 pollici è obsoleto, chi lo usa quotidianamente si trova di fronte a una scelta. La macchina continua a funzionare: lo status di obsolescenza non blocca il sistema operativo né disabilita funzioni software. Ma qualsiasi guasto hardware diventa un problema difficile da risolvere per vie ufficiali.

Cosa fare se hai ancora questo Mac

Se utilizzi ancora il MacBook da 12 pollici del 2017, ci sono alcune mosse pratiche da considerare adesso.

Verifica la batteria : approfitta del fatto che la sostituzione è ancora disponibile. Vai su Impostazioni di Sistema > Generali > Informazioni e controlla lo stato della batteria. Se è deteriorata, questo è il momento giusto per sostituirla attraverso Apple o un centro autorizzato.

: approfitta del fatto che la sostituzione è ancora disponibile. Vai su e controlla lo stato della batteria. Se è deteriorata, questo è il momento giusto per sostituirla attraverso Apple o un centro autorizzato. Fai un backup completo : con Time Machine o un backup su cloud, metti al sicuro tutti i tuoi dati. Un guasto hardware improvviso non avrebbe rimedi semplici.

: con Time Machine o un backup su cloud, metti al sicuro tutti i tuoi dati. Un guasto hardware improvviso non avrebbe rimedi semplici. Valuta l’acquisto di un ricambio : se dipendi da questo Mac per il lavoro, inizia a considerare un’alternativa. Il mercato dei MacBook con chip Apple Silicon offre oggi macchine molto più potenti e con un supporto garantito per anni.

: se dipendi da questo Mac per il lavoro, inizia a considerare un’alternativa. Il mercato dei MacBook con chip Apple Silicon offre oggi macchine molto più potenti e con un supporto garantito per anni. Considera le riparazioni di terze parti: i centri non autorizzati possono ancora intervenire su componenti hardware, ma con pezzi non originali e senza garanzie Apple.

Puoi verificare tu stesso lo stato ufficiale del tuo dispositivo consultando la pagina di supporto Apple sui prodotti vintage e obsoleti, aggiornata direttamente dall’azienda.

Il consiglio pratico è questo: se la batteria del tuo MacBook da 12 pollici mostra segni di usura, prenota subito un appuntamento al Genius Bar o in un centro autorizzato. È l’ultima riparazione ufficiale ancora disponibile per questo Mac, e sprecare questa finestra sarebbe un errore difficile da rimediare in seguito.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.