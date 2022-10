Il Mac Mini è una macchina piccola nelle dimensioni ma in quanto a prestazioni è davvero fenomenale, ecco perché quei pochi (per fortuna!) che parlano di “compromesso” in realtà commettono un enorme errore. Stavi aspettando l’occasione giusta per aggiungere sulla tua scrivania il Mac Mini con processore M1? Allora ti farà piacere sapere che oggi su Amazon trovi la configurazione con chip M1, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD scontata di 150 euro tondi tondi.

Lo sconto del 14% è valido anche se si opta per il pagamento a rate utilizzando il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 179,80 euro al mese.

Mac Mini: così piccolo, così potente

Lo piazzi praticamente dove vuoi, occupando pochissimo spazio. E questo è proprio uno dei vantaggi che tanti utenti cercano: gli ingombri sopra e/o sotto la scrivania non sono poi così gradevoli alla vista. Il design merita un 10 e lode, ma non è l’unico punto di forza del concentrato di tecnologia made-in-Cupertino. La scheda tecnica di questo Mac Mini è infatti così sbalorditiva che ancora ci si chiede come facciano a mettere così tanto in così poco spazio a disposizione.

Perché il Mac Mini del 2020 è una macchina portentosa? Beh, ti basta dare un’occhiata (anche rapida) a quanto segue:

Chip M1 progettato da Apple (lo stesso dell’iMac 2021), per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning

CPU 8-core con prestazioni fino a 3 volte più veloci

GPU 8-core, per una grafica fino a 6 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi

Neural Engine 16-core, per un apprendimento automatico evoluto

8GB di memoria unificata

Archiviazione SSD ultraveloce (256GB o 512GB in base alla configurazione), per aprire app e file in un attimo

Sistema di raffreddamento evoluto, per prestazioni rivoluzionarie

Wi-Fi 6 di nuova generazione, per connessioni più rapide

Due porte Thunderbolt / USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A, e Gigabit Ethernet

Immagine di copertina ©LinusTechTips