Mac mini 2023: il GIOIELLINO della Apple oggi è tuo a 130 EURO IN MENO!

Sei un appassionato di Apple e cerchi un’opportunità imperdibile per aggiornare il tuo setup? Allora preparati a saltare di gioia! Il Mac mini 2023 è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 599 €.

Grazie ad uno sconto del 18%, potrai portare a casa l’eleganza e l’efficienza di Apple risparmiando addirittura 130 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’offertona è limitata quindi approfittane prima che scada!

Mac mini 2023 di Apple: tutte le specifiche tecniche

Il Mac mini 2023 di Apple è un piccolo grande miracolo di tecnologia. Nonostante le dimensioni compatte, questo dispositivo è equipaggiato con il chip Apple M1, che garantisce prestazioni eccezionali. Con 8 core di CPU, fino a 8 core di GPU e 16 core Neural Engine, avrai a disposizione tutta la potenza necessaria per gestire anche le attività più impegnative.

Con una capacità di archiviazione fino a 2TB SSD e una memoria fino a 64GB, il Mac mini è in grado di gestire ogni tipo di lavoro, dall’editing video al rendering 3D, senza rallentamenti. E con la connettività avanzata, inclusa la porta HDMI 2.0, le porte USB 4, l’Ethernet 10Gb e il Wi-Fi 6, sarai sempre connesso e pronto ad andare.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Mac mini offre anche un design compatto ed elegante, con un guscio in alluminio 100% riciclato che non solo è bello da vedere, ma è anche amico dell’ambiente.

Insomma, il Mac mini 2023 è il dispositivo perfetto per tutti coloro che cercano prestazioni potenti in un formato compatto. Con un incredibile sconto del 18% su Amazon, ora disponibile a soli 599 €, non c’è mai stato un momento migliore per portare a casa la magia di Apple. Non lasciare che questa offerta ti sfugga, coglila al volo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.