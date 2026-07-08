Mac e iPod vintage, la nuova corsa dei collezionisti ai gioielli dell’era Steve Jobs

A cercarli sono collezionisti Apple, appassionati di tecnologia e case d’asta, attratti dai prodotti nati tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila: gli anni in cui Steve Jobs ridisegnò la Mela, cambiandone immagine, linguaggio e ambizioni.

A quasi trent’anni dal ritorno di Steve Jobs alla guida di Apple, oggetti che un tempo stavano su scrivanie, mensole e dentro gli zaini sono finiti nel mirino dei collezionisti. Non è soltanto nostalgia. Nel collezionismo tecnologico, il valore sale quando nello stesso prodotto si incontrano design, rarità e memoria.

Il ritorno del culto Apple: perché Mac e iPod vintage valgono sempre di più

Il fenomeno riguarda soprattutto i dispositivi Apple usciti tra il 1998 e il 2005, gli anni in cui l’azienda passò da marchio in difficoltà a simbolo mondiale del digitale personale. Chi compra oggi un iMac G3 o un iPod prima generazione, spiegano spesso i venditori specializzati nei forum internazionali, non cerca solo una macchina che funzioni. Cerca un pezzo di quella stagione in cui Apple cambiò passo. Una stagione che si riconosce ancora al primo sguardo.

Conta molto anche l’estetica. Le plastiche colorate, la scocca traslucida, la mela illuminata sui portatili, l’interfaccia pulita degli iPod: dettagli che hanno costruito un immaginario ancora fortissimo. Così prodotti rimasti per anni in cantina, magari dentro una scatola ingiallita, oggi finiscono nelle vetrine online con prezzi capaci di salire in fretta, soprattutto se sono ben conservati.

Tra i computer più desiderati c’è l’iMac G3, presentato nel 1998 e diventato subito inconfondibile per il guscio colorato e trasparente. Fu il modello del rilancio Apple dopo il rientro di Jobs. Una scelta chiara: basta computer beige da ufficio, basta anonimato. Il Mac doveva entrare in casa anche come oggetto da guardare.

Gli esemplari meglio tenuti, secondo le quotazioni viste sulle principali piattaforme di vendita e nelle aste dedicate alla tecnologia, possono arrivare a cifre nell’ordine delle migliaia di dollari. A fare la differenza sono il colore, lo stato della plastica, la presenza di tastiera e mouse originali. Un iMac G3 Bondi Blue, per esempio, tende ad attirare più interesse perché legato alla prima fase del modello.

Accanto all’iMac c’è il Power Mac G4 Cube, lanciato nel 2000 e rimasto in produzione per poco tempo. Compatto, essenziale, quasi un oggetto di design, è diventato negli anni uno dei Mac vintage più cercati. All’epoca non ebbe un grande successo commerciale, anche per il prezzo alto. Oggi, proprio quella diffusione limitata, lo rende più appetibile. Un paradosso tipico del collezionismo.

iPod di prima generazione e Classic: le aste premiano rarità e confezioni sigillate

Con gli iPod vintage il discorso cambia, ma non troppo. Il modello di prima generazione, presentato da Apple nel 2001 con lo slogan “1.000 canzoni in tasca”, è considerato da molti collezionisti una delle icone dell’era prima dello smartphone. Aveva una rotella meccanica, 5 GB di memoria e funzionava solo con Mac. Dettagli tecnici che oggi, invece di limitarlo, ne aumentano il fascino.

Gli esemplari ancora sigillati, con confezione integra e accessori mai aperti, possono raggiungere valutazioni a quattro zeri nelle aste specializzate e sulle piattaforme internazionali. Ma non tutti valgono una fortuna. Un iPod prima generazione graffiato, senza scatola e con batteria ormai esausta resta interessante, certo, ma si muove su fasce di prezzo molto diverse.

Cresce anche l’attenzione per gli iPod Classic delle ultime generazioni, soprattutto tra chi continua a preferire una libreria musicale salvata in locale ai servizi in streaming. Qui l’interesse non è solo da collezione: alcuni li usano ancora, magari cambiando batteria o disco interno. “Mi piace avere la musica lì, senza abbonamenti”, ha raccontato un appassionato in una discussione su un forum dedicato agli iPod. Una frase semplice, che però spiega bene il ritorno di questi oggetti.

Nel mercato dei prodotti Apple da collezione, il prezzo non dipende mai da un solo dettaglio. Prima di tutto conta lo stato di conservazione: scocche senza crepe, schermi funzionanti, plastiche non ingiallite e componenti originali fanno salire la valutazione. Per i modelli più vecchi, anche un cavo giusto o un alimentatore dell’epoca possono cambiare la percezione dell’oggetto.

La confezione originale Apple resta uno degli elementi più importanti. Manuali, adesivi, CD di installazione, auricolari mai usati e imballi interni aumentano l’interesse, perché raccontano una storia più ordinata e più facile da verificare. Per gli iPod sigillati, poi, il salto può essere netto: il blister intatto trasforma un dispositivo elettronico in un vero pezzo da conservazione.

Serve comunque prudenza. Le quotazioni viste online non sempre corrispondono a vendite reali, e i prezzi chiesti dai venditori possono essere lontani da quelli davvero pagati. Chi cerca un Mac vintage o un iPod da collezione dovrebbe controllare le aste concluse, le condizioni documentate e l’affidabilità di chi vende. Solo allora il vecchio dispositivo dimenticato in un cassetto può rivelarsi qualcosa di più di un semplice ricordo tecnologico.