Ma hai capito come bloccare la pubblicità su PC? Me l'ha spiegato il tecnico (ed è semplicissimo)

Non tutti sanno come eliminare le pubblicità dal PC e dallo smartphone, ma c’è un metodo molto semplice per evitare che le inserzioni interrompano il nostro lavoro.

Se ti sei mai chiesto come bloccare tutte tutte le fastidiose inserzioni, la risposta è semplice: adblocker. E se non sei sicuro su come installarli sul tuo PC, non preoccuparti, ti spiego tutto passo per passo.

Un adblocker è un piccolo programma che filtra e blocca gli annunci pubblicitari mentre navighi sul web. La sua funzione è quella di migliorare l’esperienza di navigazione, eliminando pubblicità invadenti e riducendo i tempi di caricamento delle pagine. Inoltre, questi strumenti aiutano anche a proteggere la privacy dell’utente, bloccando i tracker pubblicitari che raccolgono informazioni sui tuoi comportamenti online.

Come evitare la pubblicità su PC

Se utilizzi Google Chrome, la procedura è davvero semplice. Prima di tutto, devi aprire il browser e cliccare sui tre puntini in alto a destra per accedere al menu delle opzioni. Da lì, seleziona Estensioni e clicca su Visita il Chrome Web Store. Una volta aperto il Web Store, puoi cercare l’estensione che desideri, come Ublock Origin Lite, uno dei più popolari adblocker. Dopo averla trovata, clicca su Aggiungi e segui le brevi istruzioni per completare l’installazione. Una volta fatto, il tuo adblocker sarà attivo e inizierai a vedere meno pubblicità durante la navigazione.

Anche se questa procedura funziona principalmente su Chrome, la stessa cosa vale per altri browser, come Firefox e Microsoft Edge. La maggior parte degli adblocker, come Ublock Origin, è compatibile con questi browser, offrendo una protezione simile contro gli annunci invadenti.

Oltre a migliorare la velocità di navigazione, l’uso di un adblocker su PC rende il web molto più pulito e fruibile. Non solo i pop-up e le pubblicità intrusive vengono eliminate, ma puoi anche navigare più tranquillamente senza preoccuparti dei rischi di sicurezza legati agli annunci ingannevoli o alle possibili infezioni da malware.

Tuttavia, non sempre l’uso di un adblocker è infallibile. Alcuni siti potrebbero chiederti di disattivarlo per accedere ai contenuti, dato che la pubblicità è una fonte importante di guadagno per i siti stessi. In questi casi, puoi scegliere di disabilitare l’adblocker solo per quel sito specifico, oppure puoi optare per browser come Brave, che include il blocco della pubblicità già integrato, senza bisogno di installare estensioni.

Bloccare la pubblicità su PC è un passo fondamentale per navigare in modo più sicuro e veloce. Con l’installazione di un adblocker, la tua esperienza online sarà notevolmente migliorata, senza interruzioni causate da fastidiosi banner pubblicitari. Non è mai stato così semplice: basta un piccolo programma per fare una grande differenza. E con le giuste impostazioni, puoi proteggere la tua privacy e ridurre il rischio di esposizione a contenuti dannosi o ingannevoli.